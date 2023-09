Infermiera uccisa a coltellate. La donna aveva 51 anni. Nicoleta Buliga Lupo era partita da Treviso per ricongiungersi con il suo compagno. L’infermiera era andata in Spagna, precisamente a Castellónde la Plana, un comune nella zona di Valencia. Ed è qui che è stata ritrovata morta la 51enne. La donna, di origine romena, è stata assassinata proprio dall’uomo che diceva di amarla. Ioan Corbaceri, 54enne, anche lui romeno, era l’amore della sua vita. E proprio per lui la donna aveva deciso di trasferirsi in Spagna, dopo una carriera avviata in Italia come infermiera.

Nicoleta infatti, per 19 anni aveva lavorato all’ospedale San Camillo di Treviso. Tuttavia, per amore, aveva deciso di lasciare tutto e tutti e trasferisci da Ioan, di cui si era innamorata solo due anni prima. E nonostante lui vivesse in Spagna, la donna ha deciso di fare il grande salto. Nicoleta Buliga Lupo aveva studiato lo spagnolo ed aveva tutte l’intenzione di rimanere a vivere lì, con quello che lei definiva e pensava fosse l’uomo della sua vita.





In realtà invece, non si trattava altro che il suo assassino. Nicoleta Buliga Lupo è stata uccisa a colpi di fendenti nell’appartamento in cui viveva con il suo compagno. Nessun dubbio sulla responsabilità materiale dell’omicidio: secondo le autorità ispaniche, a commettere il fatto è stato lui, Ioan Corbaceri, che poco dopo si è impiccato.

Sembra quindi chiaro che ci troviamo di fronte a un caso di omicidio-suicidio. Le prime segnalazioni sono partite proprio dai colleghi di Nicoleta Buliga Lupo che sin da subito hanno capito che qualcosa non andava. La donna infatti non si era presentata a lavoro e aveva da tempo di rispondere ai messaggi su WhatsApp.

A questo punto i colleghi, allarmati, hanno subito mandato una segnalazione alla polizia spagnola. Quando sono entrati nel loro appartamento, gli agenti hanno trovato Nicoleta Buliga Lupo senza vita. La 51enne era stata accoltellata più volte in varie parti del corpo. Come dicevamo invece, Ioan Corbaceri è stato ritrovato impiccato, accanto a lei. Nicoleta era mamma e lascia il figlio che vive a Treviso.

