Scoperta choc questa mattina, martedì 11 luglio, sulle spiagge della costa spagnola. Un addetto alle pulizie ha fatto il macabro ritrovamento. Mentre stava facendo il suo turno nelle prime ore del mattino nel resort Costa Dorada, sulla spiaggia Roda de Bera, nella parte orientale della provincia di Tarragona, l’uomo ha scoperto il povero corpicino senza vita.

Il cadavere di quello che potrebbe essere un migrante sui due o tre anni è stato rinvenuto senza testa e senza altre parti del corpo. L’addetto ha subito avvertito i suoi superiori che hanno allertato le forze dell’ordine. A quanto pare il corpo del bambino è stato trovato in stato di decomposizione dopo essere rimasto in acqua per diverso tempo.

Il ritrovamento e il messaggio del sindaco alla popolazione

Il sindaco della cittadina di Roda de Bera, Pere Virgili, ha affermato che il bimbo potrebbe essere un migrante che stava viaggiando su un barcone poi affondato nel Mediterraneo: “Vi informiamo – ha comunicato alla cittadinanza – che stamattina sul bagnasciuga di Costa Dorada Bech è stato ritrovato il corpo di un bambino dai due ai tre anni. La zona è stata transennata e le forze dell’ordine sono in attesa della decisione del giudice per la rimozione del corpo”.

Il primo cittadino ha chiesto a concittadini e visitatori di evitare l’accesso alla zona. Dopo i rilievi del caso, come si evince dalle immagini trasmesse da tv locali che già stanno facendo il giro del mondo, alcuni agenti della Guardia Civil hanno successivamente rimosso il corpo del bambino.

La spiaggia di Roda de Bera si trova a circa un’ora di macchina da Barcellona. La cittadina, nota per il suo arco costruito in epoca romana, è stato un centro dedito all’agricoltura fino alla seconda metà del XX secolo. Recentemente è diventato un’apprezzata località turistica.

