Che fine ha fatto Emile, il bimbo bambino francese di due anni scomparso da tre giorni. Sono ore di apprensione per i genitori e i tutti i residente del piccolo luogo di montagna dove il piccolo è sparito. Chiaramente le ipotesi sono tante e tutte al vaglio degli inquirenti. Il bambino è sparito nel nulla mentre si trovava dai nonni a Haut-Vernet, sulle Alpi francesi dell’Alta Provenza. Sono oramai passate 72 ore dall’inizio delle ricerche e ancora non c’è traccia di Emile. Chiaramente la polizia sta setacciando centimetro per centimetro tutto il piccolo borgo ma di lui niente.

A riguardo il prefetto Marc Chappuis ha dichiarato: “Le ricerche proseguono ma adotteremo il dispositivo per renderle più mirate e selettive. In 48 ore avremmo dovuto ritrovare il bambino in questo perimetro, non ci fermiamo, non perdiamo le speranze. In concreto – ha dichiarato – sospendiamo le battute e dispieghiamo mezzi specializzati alla ricerca di tracce e indizi”. Il piccolo Emile è scomparso da una frazione in cui abitano in tutto 125 persone (e il podere da cui è sparito conta solo 25 residenti).





In tutto, fa sapere La Provence, sono una trentina di edifici. Ora tutta la zona verrà transennata e potranno entrare solo i residenti. Il procuratore Avon ha annunciato all’AFP: “Ci sono ancora alcuni veicoli da perlustrare e alcuni interrogatori da condurre con persone che erano presenti a Haut-Vernet sabato quando il bambino di due anni e mezzo è scomparso”.

L’ipotesi choc poi è che il piccolo Emile sia stato rimasto vittima di un pirata della strada: un’auto o un trattore. E che il responsabile del mezzo abbai quindi deciso di far scomparire il cornicino senza vita del piccolo dopo averlo investito accidentalmente. È questa l’ipotesi, non proprio campata in aria, de La Provence, giornale locale, che chiaramente ha delle fonti che confermano che la polizia sta cercando informazioni a conferma di questa tesi.

Nessuno, tuttavia, sa ancora cosa sia davvero capito al piccolo Emile, 2 anni, quel maledetto pomeriggio di sabato 8 luglio. Molti i testimoni ascoltati, ma nessuno sa nulla. L’ultima volta che qualcuno ha visto Emile vivo, sono stati due vicini alle 17:15 di quello stesso giorno.

