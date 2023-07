Matrimonio sui generis, o meglio sposo sui generis. “Ti prego non chiedere il divorzio”, scrive lui stesso sopra al video che lo ritrae in auto, probabilmente subito dopo la cerimonia. Pierfrancesco, questo il suo nome, ha condiviso un piccolo “incidente” sul suo profilo TikTok: il filmato, nemmeno a dirlo, è diventato presto virale. “Ti sei appena sposato e finalmente scarichi l’ansia” è invece la scritta sopra la clip che ritrae il ragazzo in macchina insieme alla sposa.

Sono entrambi vestiti in modo elegante, lei con il vestito bianco, il velo e il bouquet in mano, lui con il classico abito da sposo. Per questo si presuppone che la gaffe sia scattata poco dopo il Sì. Non si sa altro, né il nome della sposa né la provenienza. Forse in Umbria dal dialetto di lei, scrive Il Messaggero ma poco importa. Cosa è successo, perché si parla di loro, o meglio soprattutto di Pierfrancesco? È successo che si è addormentato in auto. Appena sposato.

“Vedi se è vivo”: lo sposo si addormenta dopo le nozze

La sposa l’ha presa bene, nonostante lui la preghi ironicamente di non chiedere subito il divorzio nella caption del video. Cerca di svegliare il neo marito tra una risata e un’altra ma invano. Solo quando abbassa il finestrino, grazie all’aiuto degli amici, Pierfrancesco si sveglia ancora un po’ intontito. “Vedi se è vivo”, dicono ridendo alla sposa.

Boom di commenti sotto. Da “Lui che quando apre gli occhi si rende conto che quella era la realtà non un sogno” a “Pensava di aver sognato invece era tutto vero”. E ancora: “Cominciamo bene”, “Mai vista una cosa simile ad un matrimonio”.

In tutto, sono due le clip condivise da Pierfrancesco su TikTok. Oltre a quella dell’incidente in auto, nella seconda si vede lo sposo mostrare in che condizioni si trova dopo ogni drink. Un’usanza inglese, che però è diventata di moda anche qui in Italia, scrive ancora il quotidiano.