Doppia tragedia durante la vacanza per festeggiare il diploma: due amici, coetanei, morti a poche ore di distanza. Avevano 18 anni e come detto si erano appena diplomati al college. Erano partiti per la Grecia, per l’isola di Ios per la precisione, insieme alla loro comitiva, poi il dramma. Come ripota anche il quotidiano Il Messaggero che cita il Mirror, uno dei due è morto a causa di una caduta dagli scogli. L’altro per un infarto che l’ha colpito quando ha saputo la tragica notizia del suo compagno e amico.

Si chiamavano Andrew O’Donnell e Max Wall. Avevano appena ottenuto il diploma alla scuola secondaria del St Michael’s College di Dublino e avevano deciso di partire per una vacanza in Grecia. Ma durante una serata fuori, Andrew si è allontanato dal gruppo ed è stato dato per disperso. Le ricerche, subito scattate, si sono concluse tragicamente il mattino dopo con il ritrovamento del suo corpo senza vita sugli scogli.

Tragedia in vacanza: due 18enni morti a poche ore di distanza

Da quanto è emerso, c’erano segni evidenti di una caduta per la quale aveva battuto la testa. Il suo amico Max, si legge ancora sul Mirror, non ha retto la notizia: aveva già problemi cardiaci e quando domenica mattina gli è stato riferito che il compagno era stato trovato senza vita, è crollato a terra.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario intervenuto per rianimarlo, è stato dichiarato morto in ospedale. La polizia del posto ha confermato che sono in corso due inchieste sulla morte dei due 18enni. I corpi di entrambi potranno tornare in patria dopo le autopsie. Le famiglie hanno già raggiunto l’isola greca teatro della doppia tragedia.

La scuola ha diramato due note a poche ore di distanza dopo le notizie arrivate dalla Grecia sui due studenti. Su Instagram l’ex club di rugby di Andrew, l’Old Belvedere, ha condiviso un tributo a Andrew O’Donnell e Max Wall: ‘“Il nostro pensiero e le nostre preghiere sono con le famiglie, gli amici e i compagni di classe del St. Michael College mentre fanno i conti con questa tragedia”.