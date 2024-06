Doveva essere una vacanza da sogno, invece si è trasformata in un incubo. Un tamponamento, lei in sella ad un quad, l’impatto che la fa volare via. La vita è salva, ma le cicatrici resteranno a lungo. Drammatico il racconto dei genitori: “Una macchina ci ha superato e andava molto veloce, quindi già a questo punto ero piuttosto nervosa. Poi ha superato Holly ma vedendo altri veicoli in arrivo dall’altra parte della strada il conducente si è reso conto che non poteva farcela, dunque è rientrato nella nostra corsia colpendo il quad di Holly”.

“Così mia figlia è andata fuori strada ed è stata balzata fuori dal suo veicolo. Inizialmente ero nel panico, non sapevo cosa fare, poi sono istintivamente corsa da lei. Il casco le ha salvato la vita. Purtroppo, Holly rimarrà sfregiata dove ora ci sono i graffi e le lesioni”.





Zante, incidente con il quad: 21enne sfregiata

“Vorrei che non avessimo mai noleggiato quei due mezzi – dice invece il padre, indignato con le leggi stradali della Grecia – Non guidano come facciamo noi nel Regno Unito, vanno troppo veloce. È completamente diverso”. La ragazza si chiama Holly Thomas, 21, originaria del Galles, ha riportato delle grosse ferite al viso sebbene il casco le abbia saltavo la vita.

L’incidente lo scorso 5 giugno a Zante, isola greca famosa per le sue acque. Racconta il The Sun come: “il terzo giorno della vacanza hanno deciso di affittare due quad ed esplorare una delle attrazioni più belle dell’isola, ovvero le Grotte Blu, poi lo schianto. La ragazza ha riportato delle terribili ferite sul viso, tra cui graffi e contusioni, e vari sanguinamenti sulle gambe”.

La speranza è che possa guarire senza troppe conseguenze, anche dal punto di vista psicologico. Le ferite dell’anima sono di gran lunga più dolorose di quelle del corpo. Adesso per Holly inizia un lungo periodo di recupero.