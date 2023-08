Tragedia al luna park: un ragazzo di 17 anni morto sul colpo. L’incidente poco prima della chiusura del parco, intorno all’1,50 della notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto 2023 sulla giostra denominata “Adrenalina”. Si tratta di un’attrazione imponente, una sorta di gigantesca altalena dove due persone si siedono su un cesto prima di essere trasportate a un’altezza di 60 metri e poi rilasciate nel vuoto trattenute da due elastici. Sabato notte ha però smesso di funzionare regolarmente probabilmente a causa del forte vento.

Vento che soffiava a 80 chilometri orari circa, dunque l’oscillazione della giostra ha fatto sbattere due ragazzi contro i pilastri ai quali sono collegate le corde della gigante altalena. Secondo una prima ricostruzione i passeggeri sono stati lasciati cadere nel vuoto da un’altezza di 60 metri e a una velocità di 110 chilometri orari. Proprio durante la discesa è avvenuta la tragedia: lui è morto sul colpo mentre la ragazza, 19 anni, è stata trasportata d’urgenza, in condizioni molto gravi, all’ospedale di Montpellier.

Tragedia al Luna a Park: morto sul colpo un 17enne

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi il 17enne, la cui testa ha colpito visibilmente uno dei pali de “L’Adrenaline”, è morto sul colpo. Il dramma al Luna Park di Cap d’Agde, nel sud della Francia, che è poi stato chiuso e il perimetro delimitato dalla polizia.

Quattro persone, tra cui il gestore del parco divertimenti, sono state poste in stato di fermo e poi rilasciate. La Procura procede per omicidio e lesioni non intenzionali. “Nelle prossime ore – ha fatto sapere la procura – verranno ascoltati diversi testimoni”.

Questo non è stato il primo incidente sulla giostra “Adrenalina”. Era già successo ad agosto del 2019, quando sempre durante la discesa, un uomo di 50 anni aveva riportato un trauma cranico e una ferita lacero contusa dopo essere stato sbalzato sull’asfalto.