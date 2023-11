Una storia veramente molto brutta è stata scoperta nelle scorse ore. Marito e moglie hanno rubato i soldi ai genitori anziani di lui per poterli usare per scopi personali, senza ovviamente che ci fosse l’autorizzazione dei parenti coinvolti. Si sarebbero quindi appropriati indebitamente di moltissimo denaro, la cifra è decisamente alta, per acquistare qualsiasi cosa che potesse renderli felici. E per questo motivo le forze dell’ordine non hanno potuto fare altro che trarli in arresto.

Dunque, marito e moglie sono stati ammanettati e per loro si sono aperte le porte della prigione. Hanno rubato praticamente tutti i soldi dei genitori dell’uomo, i risparmi che con tanto sacrificio erano stati in grado di accumulare in tutti questi anni. Sono state effettuate delle perquisizioni dalle autorità competenti, che hanno subito capito cosa fosse realmente accaduto, visto che avevano comprato un’infinità di cose.

Marito e moglie arrestati per aver rubato e speso tantissimi soldi ai genitori di lui

La notizia è stata data dai principali siti inglesi, tra cui il Mirror. Marito e moglie, che si chiamano rispettivamente Gary Mansell e Diane, sono stati arrestati dopo aver rubato una quantità industriale di soldi ai genitori di lui, che ha 61 anni, sfruttando l’ottenimento della procura per sua madre e suo padre. La coniuge ha 58 anni e insieme a lui è stata condannata a sei anni di reclusione in carcere dal giudice David Swinnerton a Liverpool.

Stando a quanto accertato dalla magistratura, sei anni fa Gary e Diane aveva avuto la procura dopo una caduta del padre di lui che gli aveva provocato seri problemi. Hanno prelevato illegalmente più di 130mila euro, che sono stati utilizzati per le seguenti cose: alcune vacanze in alberghi di lusso in Giamaica; un’enorme cucina del valore di 30mila euro; nuovi denti per più di 10mila euro; tre borse firmate Chanel e Louboutin nonché uno splendido anello imperniato di diamanti. La mamma del 61enne è deceduta, mentre il papà è ancora in vita sebbene in condizioni fisiche molto precarie.

In banca erano rimasti solamente 30 centesimi appartenenti ancora ai genitori e ai suoceri della coppia. Loro tra l’altro spesso e volentieri pubblicavano sui social foto di loro due in vacanza. Il giudice ha ritenuto i comportamenti di Gary e Diane “una spregevole dimostrazione di avidità”.