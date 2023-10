Ex annunciatrice Rai, guai serissimi in vista per lei. Da non crederci, eppure è accaduto davvero. Arriva la condanna in seguito ai fatti denunciati: “Cercavo soldi perché vivo in strada”, ha riferito la nipote di Antonella Lualdi ed ex signorina buonasera non appena sorpresa dai carabinieri. La condanna definitiva arriva dopo alcuni precedenti con legge. Infatti solo pochi giorni fa la protagonista del furto è stata assolta per tentata estorsione nei confronti della nonna.

Virginia Sanjust di Teulada condannata per furto. Arriva la sentenza definitiva per l’ex annunciatrice Rai, nipote di Antonella Lualdi ed ex signorina buonasera di 46 anni. Questa volta Virginia è stata letteralmente scoperta a rovistare dentro una Smart. La donna ha infatti forzato la serratura del mezzo per intrufolarsi nell’abitacolo e rovistare in cerca di denaro o oggetti di valore.

Virginia Sanjust di Teulada condannata per furto. La condanna definitiva arriva a pochi giorni da un’assoluzione

Processata per direttissima, Sanjust è stata condannata a due mesi e 20 giorni. Come riportato anche su Open, “la scorsa settimana, la donna era stata assolta dalla Corte di Appello di Roma dall’accusa di tentata estorsione nei confronti della nonna“, l’attrice degli anni ’50 Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi, scomparsa lo scorso agosto.

Sanjust era stata condannata in primo grado, mentre in Appello i giudici l’hanno assolta anche in base alla non punibilità per vincoli di parentela”, come ha sottolineato il suo legale, l’avvocato Piergiorgio Manca. Le parole del figlio di Virginia, Giancarlo Armati: “Non sono giudici, pm e avvocati che possono risolvere i problemi di mia madre”.

“Vorrei vedere invece più dottori, psicologi e persone che siano in grado di sostenerla concretamente”. Giancarlo ha ottenuto l’amministrazione giudiziaria della madre. Secondo il Giudice delle Indagini Preliminari il “profilo di pericolosità sociale e psichiatrica dell’ex annunciatrice era compatibile con il ricovero in una struttura ad hoc”, si legge ancora su Open. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sul caso.