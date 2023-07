Un oggetto metallico cilindrico rinvenuto su una spiaggia ha scatenato la curiosità degli abitanti della località balneare e dei turisti che si trovano a trascorrere qualche giorno di vacanza. La notizia è stata riportata dai media locali, ma in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Un oggetto di grandi dimensioni, che ha costretto il comune a chiudere la spiaggia per la rimozione e per capire la sua origine.

La spiaggia è stata riaperta al pubblico martedì, dopo che l’oggetto misterioso è stato spostato da un escavatore in un luogo segreto, dove continueranno le indagini. “Poiché l’origine dell’oggetto è sconosciuta, la comunità dovrebbe evitare di maneggiare o tentare di spostare l’oggetto”, aveva detto la polizia, sconsigliando ai curiosi di avvicinarsi all’oggetto misterioso.

L’oggetto misterioso è stato rinvenuto su una spiaggia a Green Head, 250 chilometri a nord di Perth, in Australia. Sono stati alcune persone ad avvisare la polizia del curioso ritrovamento e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. In una dichiarazione, la polizia ha affermato che un’analisi del Dipartimento dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza e del Centro chimico di WA ha stabilito che l’oggetto è sicuro e non c’è alcun rischio per la comunità.

Ovviamente si è scatenata la curiosità sulla sua origine. Sui social molti hanno parlato di una parte di un motore di un aereo, altri hanno parlato di alieni, mentre altri utenti hanno ipotizzato che il grande oggetto metallico con alcune parti color oro potesse fare parte di qualche navicella spaziale. In una serie di post su Twitter lunedì pomeriggio, l’Agenzia spaziale australiana ha affermato di aver aiutato la polizia a identificare l’oggetto.

