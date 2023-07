Una madre due figli è stata strangolata in un hotel in Spagna. La donna era arrivata nel resort solo due giorni prima del suo omicidio. Aveva 36 anni e la notizia è stata riportata dai media spagnoli dopo il ritrovamento del cadavere. La famiglia della donna ha anche detto che stanno continuando a mantenere i contatti con il Dipartimento degli Affari Esteri per capire cosa possa essere accaduto nella stanza dell’albergo in cui la giovane mamma stava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al compagno.

“La famiglia non rilascerà ulteriori commenti o dichiarazioni e chiederà privacy durante questo periodo angosciante”, hanno detto. “Il Dipartimento degli affari esteri è in contatto con la famiglia della madre trovata senza vita all’interno della sua camera d’albergo. La famiglia non rilascerà ulteriori commenti o dichiarazioni e chiederà privacy durante questo periodo angosciante”, si legge nella nota diffusa dalla famiglia.

Kirsty Ward, mamma di 36 anni trovata morta in vacanza

Il suo fidanzato Keith Byrne, 30 anni, è stato fermato ed è comparso davanti a un tribunale spagnolo. L’uomo si è dichiarato innocente, ma le indagini continuano. Kirsty Ward era madre di Evan, figlia di Jackie e John, e sorella molto amata di Ryan e Zoe. “Kirsty mancherà tristemente e sarà ricordata con amore da suo nonno John, zie, zii e cugini dal cuore spezzato, famiglia allargata, amici, vicini e i suoi cari colleghi del Glenview Medical Center”, si legge nell’annuncio della famiglia. La messa funebre di Kirsty Ward si svolgerà nella chiesa di San Giovanni Evangelista, Ballinteer, giovedì 20 luglio alle 11:00, seguita dalla cremazione presso la cappella vittoriana, Mount Jerome, Harold’s Cross.

Le persone hanno lasciato numerosi messaggi di cordoglio nella sezione delle condoglianze: “A Jackie, John, Evan, Ryan, Zoe e tutti i membri della famiglia allargata per la morte di Kirsty, possa riposare in pace”, “Siete tutti nei nostri pensieri in questo momento inimmaginabile e angosciante”. Un altro aggiunge: “Sincere condoglianze alla famiglia di Kirsty, e in particolare a Zoe, che ha sempre parlato così bene della sua adorabile sorella. Mando anche amore e abbracci a Jackie, una madre straordinaria e una donna adorabile. Pensieri e preghiere con tutti voi”.

Kirsty Ward, 36 anni, è stata aggredita all’Hotel Magnolia di Salou domenica notte e il suo partner è stato successivamente arrestato. Il sospetto di 30 anni è comparso davanti a un tribunale spagnolo e si trova tutt’ora detenuto in carcere. Kirsty Ward e il sospettato si erano recati a Salou, a sud di Barcellona, ​​venerdì pomeriggio per trascorrere qualche giorno di vacanza.