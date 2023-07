La sposa lascia il compagno all’altare dopo essersi accorta del suo tradimento. Questa incredibile storia di Casey ed Alex. Una vicenda che rimane anonima, almeno per i cognomi e la località (anche se si sospetta l’Australia), ma che sta facendo discutere in tutto il mondo. È la stessa ragazza che su Body and Soul racconta la sua vicenda choc e che lascia tutti i lettori di sasso. La donna infatti ha pizzicato alcune incredibili chat del marito che si stata scrivendo da tempo con una donna misteriosa. Decine e decine di screenshot che di fatto erano le prove di un tradimento.

>> “È enorme, che roba è?”. I bagnanti lo trovano in spiaggia. Scatta la curiosità, poi l’assurda scoperta

La donna però a questo punto, a matrimonio oramai fatto, ha deciso di rendere questa storia unica e di insegnamento, sopratutto per colui che non sarebbe mai diventato suo marito. “Mi sono fermata nella parte anteriore della stanza nel mio abito da sposa – racconta Casey – e ho guardato i volti eccitati dei nostri amici e della nostra famiglia. Le mie mani tremavano, ma non tanto quanto le mie viscere. Questo doveva essere il giorno più felice della mia vita , invece, sapevo che era la fine della relazione dei miei sogni e tutti ne sarebbero stati testimoni”.





La sposa lascia il compagno all’altare

E ancora racconta: “Alex ed io stavamo insieme da sei anni. Ho sentito che era lui all’istante. Le nostre famiglie sono diventate amiche, le nostre vite si sono intrecciate e io credevo che saremmo vissuti felici e contenti”. Tutto è successo la sera prima delle nozze, mentre era in hotel con le amiche e le è arrivato questo messaggio a dir poco scioccante: “Io non lo sposerei”. Allegati a quelle poche parole, tanti screenshot in cui l’uomo parlava di rapporti consumati con questa donna misteriosa.

A questo punto Casey li ha letti tutti, ha guardato i loro selfie insieme e ha controllato le date: la relazione andava avanti da mesi, e alcuni dei messaggi erano di pochi giorni prima. “Il tuo corpo è incredibile, e sai come usarlo. Vorrei che la mia ragazza avesse la metà delle tue abilità. Non avevo mai avuto questo tipo di connessione prima”, scriveva il marito all’amante. La donna allora rende uniche le sue nozze e dice: “Ho camminato lungo la navata con i piedi di piombo, il vestito dei miei sogni era ormai solo un costume”.

Poi dice la sposa: “Quando ha visto la mia faccia ha capito che non ero una donna felice nel suo grande giorno, ma non aveva idea di cosa sarebbe successo. Sono arrivata davanti alla sala, ho preso un bel respiro e ho affrontato i nostri amici, i nostri genitori e ho detto loro la verità. Oggi non ci sarà un ricevimento di nozze, ma invece ci sarà una celebrazione dell’onestà, della ricerca del vero amore e del seguire il proprio cuore anche quando fa male”. Amen.

Leggi anche: “Purtroppo è un tumore”. Un sintomo banale, poi la diagnosi choc dei medici