Natalie Kane e il figlio Harry morti a poca distanza, è arrivato l’esito dell’autopsia. La tragedia risale a Natale scorso a Whitehaven, nel Regno Unito. Lei, giovane mamma di 27 anni con un passato di dipendenze tra alcol e droghe era stata trovata morta in casa insieme al figlioletto di appena 14 mesi.

Trovata senza vita almeno tre giorni prima del piccolo Harry, morto di fame e di sete come confermato dalle indagini prima e dall’esame autoptico poi. Quel giorno i due avrebbero dovuto passarlo con la nonna, ma la cancellazione di un treno aveva impedito quella visita.





Natalie Kane morta, il figlioletto trovato senza vita 3 giorni dopo

Da qui la decisione di Natalie Kane di trascorrere Natale da un’amica, che però non ha mai raggiunto: “Sul momento non mi ero particolarmente preoccupata, lei spesso faceva passare dei giorni prima di rispondere ai messaggi e pensavo che alla fine avesse deciso di passare il giorno di Natale con la sua famiglia”, ha spiegato poi l’amica.

Per gli inquirenti la mamma era morta e il piccolo, rimasto da solo, si era lasciato andare per la fame e per la sete. C’erano però alcuni aspetti da chiarire: cosa avesse causato la morte di Natalie Kane e quanto tempo fosse passato tra la morte della mamma e quella del figlio. Ora, dopo mesi, il quadro completo della tragedia.

Come riporta Metro.co.uk, secondo il medico legale Margaret Taylor a uccidere la giovane mamma non è stata una droga ‘tradizionale’, ma l’inalazione volontaria di una grande quantità di butano da un accendino. La donna avrebbe prima perso i sensi per poi morire. E dopo 3 giorni di agonia il figlio ha fatto la stessa tragica fine per la disidratazione.

“Presto, correte”. L’allarme degli amici, poi la terribile scoperta sul 17enne: nessuno è riuscito a fare niente