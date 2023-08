È rimasta uccisa martedì quando un camion si è schiantato contro la sua auto in cui viaggiava insieme al figlioletto di 21 mesi, fortunatamente sopravvissuto e curato in ospedale per ferite non mortali. La giovane, stando a quanto riferito dalla stampa locale, si trovava a bordo della propria automobile insieme al figlio Charles, di appena un anno.

Un camion si è scontrato contro la sua e altre vetture che erano ferme in una zona di costruzione a Melancthon, in Ontario. Purtroppo la donna è morta sul colpo, mentre il figlio Charles, come detto, è stato subito trasportato in ospedale, è rimasto ferito in modo non grave.

Pattinaggio artistico in lutto: Alexandra Paul è morta a 31 anni

“È con il cuore pesante che Skate Canada annuncia la scomparsa improvvisa di un caro membro della nostra comunità di pattinaggio, Alexandra Paul”, ha affermato l’organizzazione in una nota pubblicata dai quotidiani e sui quotidiani locali. “Era una stella splendente dentro e fuori dal ghiaccio” che ha lasciato un “segno indelebile” nel mondo del pattinaggio artistico, ha detto Skate Canada.

Durante la sua carriera, ha vinto una medaglia d’argento ai Campionati mondiali junior di pattinaggio di figura nel 2010 e ha rappresentato il Canada ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014. Insieme al suo compagno e marito, Mitchell Islam, ha vinto numerose medaglie internazionali prima di ritirarsi dal pattinaggio competitivo nel 2016.

Mitchell Islam, rimasto nel mondo del pattinaggio come allenatore ma di professione anche avvocato, dopo la prematura scomparsa della moglie ha lanciato in queste ore una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme riuscendo a raccogliere oltre 150mila dollari da destinare alle crescita del figlio Charlie.