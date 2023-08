Il maltempo ha iniziato a creare non pochi disagi agli italiani. Questa notte a Genova si è abbattuta una tempesta che ha provocato allagamenti diffusi nelle strade che hanno costretto la Protezione civile a far chiudere alcuni sottopassi e la metropolitana. In alcuni quartieri l’acqua caduta ha poi superato i 150mm, come scrive l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente Ligure (Arpal).

“La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti”, ha riferito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Maltempo, treni sospesi tra Italia e Francia dopo la frana tra Modane e Freney

A Bardonecchia forti piogge che hanno interessato la Savoia francese con la chiusura parziale dell’autostrada A43, direzione Sud e la sospensione del traffico ferroviario tra la Francia e l’Italia. Diversi automobilisti sono stati invece testimoni della frana al Comune di Freney, poco distante da Bardonecchia e dall’alta Valsusa, all’altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne.

Un crollo che per fortuna non ha avuto conseguenze sugli automobilisti che transitavano nella zona. A seguito della frana è stata necessaria l’interruzione parziale del traffico sull’autostrada verso il sud, A43, e la sospensione del traffico ferroviario tra la Francia e l’Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza la zona e cercare eventuali feriti o morti.

“La circolazione ferroviaria è interrotta tra la Francia e l’Italia all’altezza della Maurienne a tempo indeterminato” hanno annunciato intorno a mezzanotte i servizi della prefettura. Trenitalia ha comunicato sui suoi canali social i treni operativi fra Parigi e Milano via Lione per la giornata di lunedì 28 agosto. Analogo annullamento vale per le ferrovie francesi, SNCF.