Valter Valori, trovato morto a casa: aveva 58 anni. L’uomo era un noto imprenditore di Apiro ma residente a Jesi. Ed è proprio qui che il 58enne è stato trovato senza vita, all’interno della sua abitazione. Ad avvertire le forza dell’ordine e i paramedici sono stati i parenti di Valter, allarmati da quello strano silenzio dell’uomo che non rispondeva al telefono né ai messaggi. Non solo, anche i vicini sono stati insospettiti dallo strano e forte odore proveniente dal suo appartamento a via Roccabella dove abitava da solo.

Un particolare, quest’ultimo, che ha alimentato non poca preoccupazione tra gli abitanti del condominio e i parenti dell’uomo. A quel punto, sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 con un’ambulanza e gli uomini della Polizia locale. Con loro c’era il comandante Cristian Lupidi che poco dopo ha richiesto l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi per aprire la porta dell’abitazione, chiusa a chiave dall’interno.





Valter Valori, trovato morto a casa: aveva 58 anni

Qui la tragica scoperta: Valter Valori era morto, presumibilmente da qualche giorno. Secondo una prima dichiarazione del medico legale giunto sul posto, l’uomo ha avuto un malore e si accasciato, morendo, in casa sua. Il fattaccio sarebbe successo qualche giorno prima, probabilmente durante il sonno anche se non c’è la certezza.

Dopo qualche istante è arrivato sul posto anche uno dei suoi fratelli che ha dovuto sapere così che Valter Valori era morto. Da quello che fanno sapere le autorità, il corpo senza vita del 58enne sarà subito restituito alla famiglia dopo che il medico avrà accertato le cause naturali della morte. La salma è stata quindi trasferita alla Casa del Commiato di Bondoni (via dell’Industria a Castelplanio) dove sarà allestita la camera ardente.

Ancora non si sa quando, ma senza dubbio nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali. Valter Valori lascia la mamma, i fratelli e tantissimi amici ancora sconvolti dal dolore. Valter era un consulente di energia presso la “W Solar Consulting srl”, specializzata nella vendita e installazione di pannelli solari, Valori era molto noto in città.

