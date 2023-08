“State attenti!”. Meteo Italia, l’allarme degli esperti: temporali, nubifragi e venti fino a 90 Km/h. Cosa sta per succedere

Maltempo, nubifragi, grandine e crollo delle temperature. L’estate 2023 è già al tramonto? Presto per dirlo, ma intanto i segnali di un cambiamento repentino, come del resto anticipato nei giorni scorsi, ci sono tutti. La protezione civile segnala per la giornata di oggi, domenica 27 agosto, allerta arancione per temporali in Lombardia e Liguria.

La situazione preoccupa anche in Valle d’Aosta e vaste zone del Piemonte, poi anche nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, in Veneto ed Emilia-Romagna occidentale dove l’allerta è gialla. Cosa sta succedendo? Succede che una forte perturbazione si sta avvicinando sul Bacino del Mediterraneo centro-occidentale. E dalle nostre parti si registreranno nelle prossime ore temporali al Nord e piogge consistenti. II maltempo raggiungerà poi il Friuli Venezia Giulia nella serata di domani.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: temperature in picchiata

Dopo diverse giornate da bollino rosso per il caldo afoso finalmente le temperature si abbaseranno notevolmente nei prossimi giorni su tutto lo Stivale. Già ieri, sabato 26 agosto, Lombardia e Piemonte sono state colpite da violenti nubifragi. Inoltre – come riporta 3BMeteo – dalla prossima settimana si assisterà alla formazione di un profondo vortice sul Mar Ligure, intorno a cui ruoterà un fronte responsabile di un deterioramento del tempo anche su parte del Centro-Sud, dove l’anticiclone africano sarà in progressiva ritirata.

In particolare lunedì 28 agosto ci sarà instabilità sulle regioni settentrionali con piogge e temporali anche forti, locali nubifragi e grandinate. In particolar modo i fenomeni più intensi sono attesi al Nordovest e nei settori a nord del Po. Qui nell’arco della giornata gli accumuli pluviometrici potranno arrivare ai 100mm. Ma non è tutto. La pioggia e i temporali saranno anche al Centro e specialmente sul versante tirrenico. Soprattutto la Toscana sembra essere destinata a subire fenomeni particolarmente violenti. Grandine, forte vento e piogge che potrebbero spingersi fino al confine con il Lazio. Si salvano, invece, le regioni che si affacciano sull’Adriatico e il Sud dove sono previste giornate soleggiate.

Temperature giù soprattutto al Centro-Nord, con cali anche di 10°C e oltre pure in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Il caldo continuerà a interessare il basso Adriatico e le zone ioniche, con picchi di 36 e 38°C. Attenzione alle raffiche di vento che tra nordovest e sudovest potranno raggiungere gli 80-90km/h. In Sardegna c’è il rischio di mareggiate sulle coste, specie su quelle occidentali ma anche su quelle tirreniche. In ogni caso il caldo tropicale dovrebbe lasciare l’Italia già da lunedì.

Alcuni container che si trovavano nel piazzale di una ditta sono stati sollevati dal vento e catapultati su una strada provinciale. Si registrano danni a Uboldo in provincia di Varese: alcuni pali della luce ieri sera sono caduti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saranno, Busto Arsizio e Gallarate. Decine gli interventi sulla bassa provincia per piante pericolanti o cadute e tetti danneggiati.

