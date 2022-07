Compra una di quelle case a un euro (malridotta). Ma dopo guardate dentro com’è diventata

Una bellissima storia ha come protagonista una donna, Maxine Sharples, autrice di un acquisto di una casa in rovina a solo un euro. E la trasformazione dell’abitazione è stata incredibile con un risultato sicuramente eccezionale, come testimoniato dalle foto che stanno girando online. Lei era una studentessa alcuni anni fa, quando ha deciso di tentare questa strada avendo difficoltà nel trovare un’abitazione a causa della mancanza di soldi. Ha sfruttato l’iniziativa del consiglio comunale della città inglese di Liverpool.

La donna, che si chiama Maxine Sharples, ha usufruito di Homes for a Proud, che ha l’obiettivo di rendere alcuni immobili decadenti in qualcosa di positivo. E l’acquisto di questa casa in rovina a un euro è stata una vera svolta. Con una trasformazione da far brillare gli occhi di tutti. E in un’intervista la 35enne ha fatto sapere di aver vissuto anche come una senzatetto per circa due anni, infatti poteva permettersi di stare in un camper non avendo denaro a disposizione. (Leggi anche Laura, morta a 41 anni in casa)





Per Maxine Sharples acquisto di una casa in rovina a un euro: la trasformazione

E ora Maxine Sharples è entusiasta perché, dopo aver aspettato sette anni dall’acquisto di questa casa in rovina di Liverpool al costo irrisorio di un euro, ha potuto rendere possibile una trasformazione totale e ora vive finalmente all’interno di questa abitazione. Ha potuto ottenere le chiavi della dimora nel febbraio di due anni fa e aveva a disposizione un anno per ristrutturarla. Poi il Covid e il lockdown hanno complicato tutto. E dopo aver ottenuto una proroga, è riuscita ad esaudire il suo sogno.

Queste le dichiarazioni di Maxine Sharples agli organi di informazione britannici: “Ho iniziato a lavorare da sola. Mi sono rimboccata le maniche e ho dato vita alla casa dei miei sogni. Ci sono voluti nove mesi per posare tutti i mattoni e ho chiesto in prestito l’elettricità dai miei vicini. I problemi non sono mancati. Un buco nel il tetto ha rallentato tutto perché c’erano infiltrazioni d’acqua e una colonia di topi che ho dovuto mandar via. La casa, una terrazza vittoriana con due camere da letto, che era buia e umida. Aveva bisogno di luce per le mie piante e la mia anima”.

E la donna, che lavora come insegnante di yoga, ha concluso dicendo: “Quindi ho chiesto a un architetto di elaborare la mia idea di capovolgere la casa. Rimuovendo il soppalco e tutte le pareti interne del piano superiore ho creato questo open space a doppia altezza. Avevo un budget di 60mila sterline per rinnovare la casa e ne ho spesi 56mila. Ci sono ancora dei lavoretti che vorrei fare per renderla la casa dei miei sogni, ma costano circa 10mila sterline, quindi li farò col tempo. Sono stata un senzatetto per più di due anni, vivendo nel mio camper e non potrei essere più soddisfatta della mia nuova casa. Sono una sostenitrice del programma, è un’idea innovativa e di enorme successo”.

