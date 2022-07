Tragedia a Bari, morta una giovane mamma. Una notizia devastante, che sta facendo il giro in tutta l’Italia per la dinamica sconcertante e che ha lasciato tutti senza fiato. Stando a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento, la donna che aveva 34 anni è deceduta dopo essere caduta da una scala a chiocciola presente all’interno della sua casa. In braccio aveva la figlia di 24 giorni, che fortunatamente è stata praticamente miracolata e ce l’ha fatta a sopravvivere.

Nonostante dunque la caduta della 34enne, la neonata sembra che sia fuori pericolo e in uno stato di salute buono. Nonostante questo, è stata ugualmente trasferita nel Policlinico della città pugliese, precisamente nel reparto di Neonatologia, per tenere d’occhio le sue condizioni. Ma Bari è in lacrime per questa tragedia, infatti è morta una giovane mamma che si stava godendo da meno di un mese la nascita della piccola. Un dramma che davvero nessuno poteva nemmeno minimamente immaginarsi. (Leggi anche tragedia alla festa del paese)





Tragedia a Bari, è morta una giovane mamma dopo essere caduta dalle scale

Momenti di enorme tristezza nel capoluogo della Puglia per un decesso che ha rattristato tutti. La tragedia di Bari è giunta inaspettatamente e nessuno poteva aspettarsi che una giovane mamma potesse finire così. Purtroppo è morta praticamente sul colpo e si dovrà scoprire cosa sia potuto accadere. A causarle la dipartita sarebbe il colpo molto forte, che la tua testa avrebbe subito cadendo al suolo. Secondo Bari Today, non è possibile stabilire se sia inciampata o se sia stata colta da un malore improvviso.

L’agenzia di stampa giornalistica Ansa ha anche riportato che la giovane mamma è stata subito presa in carico dai sanitari del 118, che però non sono riusciti a tenerla in vita. Il suo ultimo respiro lo ha esalato prima di raggiungere l’ospedale, dunque nel corso del trasporto a bordo di un’ambulanza. L’accaduto ha avuto luogo nella notte tra il 17 e il 18 luglio nel quartiere di Bari, Palese. Sicuramente ulteriori accertamenti faranno chiarezza sul motivo di questa tragedia inattesa.

Nei giorni scorsi Bari era invece finita al centro dell'attenzione mediatica per l'emergenza zanzare. Un fenomeno che le autorità stanno cercando di arginare intensificando le disinfestazioni. Da tutti i quartieri segnalata una presenza molto più intensa rispetto agli anni scorsi. Il motivo è legato alle abbondanti piogge e subito dopo all'arrivo del gran caldo. Un problema che sta avendo pesanti ripercussioni anche sul commercio.

