Emergenza zanzare a Bari, a quanto scrive Repubblica una ragazza sarebbe finita in ospedale. Un fenomeno che le autorità stanno cercando di arginare intensificando le disinfestazioni. Da tutti i quartieri segnalata una presenza molto più intensa rispetto agli anni scorsi. Il motivo è legato alle abbondanti piogge e subito dopo all’arrivo del gran caldo. Un problema che sta avendo pesanti ripercussioni anche sul commercio. Sabato sera, i chioschi a Torre Quetta hanno deciso di fermarsi alle 21.



Una scelta “quasi obbligata”, vista l’invasione di zanzare che rendeva impossibile intrattenersi sulla spiaggia, ma anche una forma di protesta per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che ancora stanno contrassegnando le prime settimane di avvio della stagione nel lido barese. Alla questione zanzare, già lamentata da molti frequentatori della spiaggia, e per la quale l’Ati si era comunque attivata con tre disinfestazioni straordinarie messe in atto la scorsa settimana.





Emergenza zanzare a Bari: la situazione



Ieri si sarebbe aggiunto anche un problema tecnico con l’acqua, presente ‘a intermittenza’, poi comunque risolto nel corso delle ore. “Ci rendiamo conto che ci sono disagi importanti per i cittadini” dice a Repubblica l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli. Sempre il quotidiano precisa come: “L’altro giorno una ragazza che sostava su una spiaggia cittadina, per le conseguenze di più punture di zanzare, è stata costretta a recarsi al pronto soccorso del Policlinico”.



E ancora: “Molti altri cittadini hanno fatto ricorso a cure fai da te, mentre famiglie che si erano recate sul litorale o bambini che giocavano a pallone nei giardini sono stati costretti ad allontanarsi”. Nel barese l’estate segna anche il ritorno di una particolare tipologia di zanzara: la Culex Pipiens, nota semplicemente anche come “zanzara comune”. (Leggi anche “C’è un ragazzo con lei”. Jessica Selassié beccata insieme al protagonista del clamoroso gossip al GF Vip)



Questo tipo di zanzara è caratterizzato da un corpo di colore marrone chiaro e di piccole dimensioni, che può essere lungo dai 5 ai 7 mm. Queste zanzare frequentano prevalentemente gli ambienti caldi e umidi dove possono trovare ristagni d’acqua calda e sporca. Tuttavia, è possibile trovarle anche all’interno di boschi, foreste e fosse ricche di fogliame morto. Possono invadere anche le nostre abitazioni per cercare fonti di nutrimento. Se trovano case calde e umide, vi possono rimanere anche per lunghi periodi.

