Tragedia durante una serata all’insegna dei fuochi d’artificio. Siamo a Cholet, nella Francia occidentale. Qui, come ogni 14 luglio che si rispetti, c’è la consueta festa degli spettacoli dei fuochi d’artificio. Sembra che a causa di tutto ci sia “incidente di lancio”. L’intoppo però ha fatto esplodere dei razzi praticamente sul suolo e le deflagrazioni hanno ucciso un bambino di sette anni e sua sorella di 24. Non solo, anche altre 7 persone sono rimaste ferite, una in modo particolarmente grave.

Tra i feriti anche i genitori delle due vittime, che in queste ore oltre a sperare di salvarsi o di non avere conseguenze gravi, sono in grave stato di choc per la perdita dei due figli. Siamo nella cornice dell’annuale festa per la presa della Bastiglia. A riguardo ha voluto dire la sua anche il procuratore di Angers, Eric Bouillard, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo dopo l’incidente avvenuto attorno alle 23 di ieri sera su un campo adibito ai fuochi vicino allo stadio locale. Da qui poco che si sa, le due vittime assistevano allo spettacolo con i genitori e si trovavano a una cinquantina di metri dal luogo dove venivano sparati i fuochi.





Tragedia durante una serata all’insegna dei fuochi d’artificio: 2 vittime

A quel punto, raccontano i testimoni e i video che sono stati girati sul posto da quanti stavano partecipando allo spettacolo per la festa nazionale, un razzo sarebbe finito sulla folla, esplodendo. Una delle ipotesi è che sia ricaduto inesploso seguendo una traiettoria sbagliata. Per le due vittime non c’è stato nulla da fare, la deflagrazione del razzo non ha lasciato scampo a nessuno dei due.

Secondo quanto riferisce il sindaco di Cholet, Gilles Bourdouleix, i membri della sicurezza avrebbero “consigliato alle persone” che si trovavano vicino ai fuochi di allontanarsi. Poi ha commentato dicendo: “È una terribile tragedia”.

MAINE-ET-LOIRE : Un garçon de 7 ans et sa soeur de 24 ans ont été tués dans un "incident de tir" lors du feu d'artifice du #14Juillet à #Cholet. pic.twitter.com/SMrSak0fKQ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 15, 2022

Naturalmente in queste ore, sui social, si stanno diffondendo i video pubblicati dai presenti, in cui si sentono delle esplosioni durante i fuochi d’artificio e si vedono le persone che scappano spaventate. È proprio tra il fuoco che le due vittime hanno perso la vita (immagini consigliate solo ad un pubblico non facilmente impressionabile).

“Una ragazzina di 14 anni è morta”. Tragedia sulle montagne russe: la carrozza si stacca durante il giro