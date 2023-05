Un dolore tremendo ha colpito un’intera comunità. Maria Cristina Buttignoni è morta solamente un’ora prima dell’inizio del funerale dell’anziana madre, che se n’era andata per sempre solamente il giorno prima. Due giorni terribili per la famiglia delle due donne, costretta ad organizzare altrettante esequie. Un amore infinito e viscerale tra mamma e figlia, a tal punto che non sono proprio riuscite a rimanere divise a lungo.

Maria Cristina Buttignoni non stava già bene per una grave malattia, ma la coincidenza ha voluto che sia morta proprio un’ora prima che il sacerdote iniziasse a celebrare il funerale della madre. Non ha potuto nemmeno dare il suo addio al genitore, visto che 24 ore dopo la dipartita della signora è deceduta anche lei a 59 anni. La amavano tutti nella sua città, anche perché aiutava con grandissimo altruismo molte persone in difficoltà.

Maria Cristina Buttignoni è morta un’ora prima del funerale della madre

Dunque, non ha fatto in tempo a dire addio all’anziano genitore Enrica Pedrinazzi, che di anni ne aveva 83. Maria Cristina Buttignoni è morta, sconfitta da una patologia incurabile, nella giornata del 17 maggio. Solamente un’ora prima della celebrazione del funerale della madre, scomparsa quindi il 16 maggio. A fornire tutte le informazioni del caso è il sito Il Cittadino di Lodi, infatti la 59enne era originaria proprio della città lombarda.

Maria Cristina operava come responsabile e coordinatrice del centro diurno disabili, appartenente alla fondazione Stefano ed Angelo Danelli. Quindi, aiutava tutti coloro che erano affetti da disabilità. Come scritto sul manifesto funebre, i funerali della 59enne ci saranno venerdì 19 maggio all’interno della chiesa della cattedrale di Lodi. La camera ardente è invece stata allestita dentro l’ospedale Maggiore della città lodigiana.

Maria Cristina è stata quindi sempre al servizio del prossimo e per questo era adorata da moltissima gente. A dire addio alla donna i figli Stefano e Joshua nonché il papà Italo, le sorelle Daniela e Claudia. Chi vorrà potrà eventualmente fare delle offerte alla fondazione.