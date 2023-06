La notizia corre veloce sul web. La storia ha dell’incredibile e attira l’attenzione di molti. Mamma e figlia, rispettivamente di 44 e 24 anni, davanti alla scoperta del test di gravidanza, per entrambe risultato positivo. Hanno dunque trascorso 9 mesi di gravidanza condividendo la stessa gioia, per poi dare alla luce i bebè a distanza di sole due settimane. Dopo il parto, le donne hanno ben pensato di raccontare pubblicamente l’incredibile esperienza vissuta. Scopriamo insieme tutti i dettagli grazie al loro racconto reso noto e diffuso su Daily Mail.

Mamma e figlia incinta nello stesso momento, i due bebè nascono a distanza di poche settimane l’uno dall’altro. Melanie Warburton, mamma casalinga di 44 anni, e la figlia Keesha, assistente insegnante tirocinante di 24 anni, scoprono nello stesso giorno di essere in dolce attesa: “Sono scesa dalle scale con un test di gravidanza in mano e c’era mia madre che mi aspettava con una ecografia”, ha dichiarato Keesha nel corso dell’intervista rilasciata per il Daily Mail.

“Ho fatto un test di gravidanza e la mamma ha detto ‘Non posso avere mai niente solo per me'”, ha ironizzato ancora la 24enne. E dal canto suo mamma Melanie non poteva che definire l’esperienza “meravigliosa”. La donna di 44 anni è già madre di 3 figli, tra cui Keesha, ed insieme al marito William Warburton, 36 anni e patrigno di Keesha, aveva deciso di cercare una quarta gravidanza. Per quanto riguarda Keesha, la storia è andata diversamente. La 24enne è rimasta incinta anche in precedenza, ma la gravidanza all’epoca non è andata a buon fine. Infatti la ragazza ha subito il dolore della perdita del bimbo, nato morto.

Ma la speranza Keesha non l’ha mai persa ed è così che ha riprovato a realizzare il sogno di diventare madre: “È stato fantastico avere mia madre che mi diceva che tutto era normale o ok. Avere un fratellino e avere mio figlio allo stesso tempo è stato incredibile“. Effetivamente la storia ha dell’incredibile e i due bebè, ‘zio’ e ‘nipote’, sono nati a distanza l’uno dall’altro di due sole settimane. Ma non solo. I due bimbi a settembre diventeranno anche compagni di classe per il loro primo anno di scuola.

E secondo quanto si apprende sul Daily, la vicenda potrebbe essere una delle storie del telefilm “Una mamma per amica”. Keesha afferma ancora: “Sentiva il bambino muoversi e poi due settimane dopo lo facevo io. Abbiamo semplicemente affrontato tutto insieme. Avere un fratellino e avere mio figlio allo stesso tempo è stato incredibile”. Conclude: “Un po’ stravagante ma semplicemente fantastico”.