“Una cosa mai vista”. Paola e Mara, mamma e figlia partoriscono insieme: Futura e Giovanni sono zia e nipotino

Una foto che nasconde una storia molto particolare. Succede a Napoli, dove all’ospedale Cardarelli si è verificata rara e curiosa e coincidenza. Due bambini nati a distanza di poche ore l’uno dall’altro e una foto che sicuramente, tra qualche anno, sarà guardata da quei bambini con sorrisi e gioia. Protagoniste le mamme Paola e Mara.

La prima ad andare in travaglio e a dare la luce a Futura, 3 chili e 800 grammi, è stata Mara Barone, biologa, diventata mamma per la seconda volta (la prima volta aveva quindici anni). Paola, invece, ha messo al mondo Giovanni, 3 chili e 400 grammi, poco dopo.

Paola e Mara, mamma e figlia partoriscono insieme

Come racconta Il Mattino, dietro queste due nascite c’è un retroscena molto curioso. Le due neomamme Paola e Mara infatti, sono mamma e figlia. Abitano a Melito, in provincia di Napoli, e abitano nella stessa palazzina di famiglia. Come scrive il quotidiano Mara e Paola hanno affrontato la gravidanza insieme e ovviamente si sono date sostegno reciproco.

Un grande sostegno è arrivato anche da Lucia, mamma di Mara, che, dopo la nascita dei due bambini, è diventata nonna e bisnonna contemporaneamente. Un vero record. Mara ha avuto Paola da giovane, una gravidanza portata avanti quando era a scuola e con il sostegno della madre. “Mai bocciata. Non ho perso nemmeno un anno e poi mi sono laureata”, ha racconta Mara al quotidiano Il Mattino.

Paola ha preso il diploma nel 2022, quando aveva già il pancione. “Ho appena ottenuto la qualifica di operatore socio-sanitario, vorrei proseguire gli studi all’Università e diventare infermiera pediatrica, proprio perché adoro i bimbi”, ha detto. Mamma e figlia, nipotino e zia appena nati, sono stati sistemati nella stessa camera dell’ospedale Cardarelli. Paola e Mara hanno partorito a distanza di quarantotto ore e la loro storia è stata raccontata dal quotidiano Il Mattino.