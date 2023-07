Un video che probabilmente voleva essere simpatico ma che ha finito per far travolgere dalle critiche una mamma. Mamma con ben 12 figli. Lei è un’influencer di 42 anni che su TikTok ha un discreto successo proprio per il racconto della sua vita quotidiana che, non si stenta a crederlo, è assai movimentata. Nel dettaglio Alicia Dougherty, questo il suo nome, ha 4 figli suoi e 8 adottati e trascorre gran parte delle sue giornate tra le faccende di casa e a districarsi tra i mille impegni dei suo bambini.

Ma come anticipavamo uno degli ultimi filmati sulla sua vita da mamma non è piaciuto per niente agli utenti del social. Forse voleva solo organizzare qualcosa di diverso, una specie di festa per i figli, ma l’idea per cena che le ha fatto risparmiare piatti e posate ha generato una marea di critiche e commenti feroci. Nel video sui vede anche la preparazione.

“Disgustoso”: critiche per l’idea della mamma influencer di 12 figli

Ha preparato dei nachos per i suoi bambini, ma visto che non certo poteva bastare una ciotolina ha pensato di assemblare gli ingredienti che tanto piacciono ai ragazzi in una piscina per bambini. Patatine, salse, cheddar fuso, pomodorini: un ‘nachos party’ in piena regola. E appena pronta la mega ciotola i suoi ragazzi si sono praticamente tuffati dentro.

Il filmato ha raggiunto oltre 7 milioni di visualizzazioni ma mamma Alicia ha collezionato anche un’ondata d’odio dopo la pubblicazione del pasto da condividere per i suoi figli, che per la cronaca si sono sfamati con gusto da quel mega piatto di nachos.

“È davvero antigenico”, “Il mio peggior incubo”, “È davvero disgustoso, come puoi permettere che i tuoi figli mangino in questo modo?”, si legge tra i tanti, tantissimi messaggi su questo tenore. Ma c’è anche chi va controcorrente e apprezza l’idea della donna: “Così si creano ricordi tra fratelli, brava”, “Ottima idea, hai creato un qualcosa di unico per i tuoi figli”, le scrivono.