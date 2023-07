Non poteva permettersi una festa in grande per celebrare il compleanno della figlia, ma ha fatto comunque del suo meglio. E senza affittare locali, chiamare catering e comprare addobbi e festoni. Ed è stato comunque un compleanno memorabile, tanto che il video girato durante il party ha fatto persino il giro del mondo. Perché ogni compleanno va festeggiato, ma quello di sua figlia in modo particolare. Nella cultura latina, infatti, quello dei 15 anni segna l’età di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta, soprattutto per le ragazze. Proprio come succede in Italia per i 18 anni.

Ma come detto questa mamma vive e cresce la sua famiglia in ristrettezze economiche non poteva rinunciare a far felice la sua bambina, Maria Victoria. Che pensava di vivere un giorno come un altro e invece ha avuto il suo momento speciale, anche se diverso da molti suoi coetanei. Sua mamma, Wendy González ha deciso di organizzare il ricevimento nella piazza principale di Ciénaga, il paese in cui vive.

Non ha i soldi per la festa della figlia, organizza il party in piazza

L’arrivo della festeggiata, fresca 15enne, ha emozionato tutti. Anche i presenti. Con un abito blu da principessa preso in prestito, è arrivata sul posto per mano con sua madre. Poi ha ballato il valzer con suo padre e sua nonna. “Perdonami se non posso offrirti di più, ma questa è la madre che ti è toccata. Sai che tua madre ti adora con tutta l’anima”, le ha detto la mamma.

Il numero 15 enorme e i palloncini, poi i parenti e le amiche più care. Così Maria Victoria ha festeggiato l’importante traguardo. E si è anche abbandonata alla commozione, come si vede nel video della festa che è stato condiviso su Facebook dalla pagina Ciénaga a un click, e ha raccolto centinaia e centinaia di commenti.

“Dio riempia la tua vita e quella di tutta la tua famiglia di grande prosperità”, “auguri per il tuo quindicesimo compleanno regina, il compleanno più bello del nostro comune”, “Che eleganza e maestosità, un evento da incorniciare e ricordare, rimarrà nel memoria collettiva della nostra società”, si legge sotto.