Una storia atroce quella che ci arriva dalla Virginia, Usa. Qui il piccolo Landon Raber è morto annegato in un laghetto vicino casa. Il piccolo, 6 anni, era affetto dalla sindrome di Down e da autismo non verbale. Il ragazzino era chiamato affettuosamente Waldy da mamma Cynthia e da papà Jason e la sua sparizione risulta ancora piena di interrogativi. Landon era sparito nel nulla domenica scorsa e i genitori avevano allertato la polizia, che si era messa subito sulle sue tracce.

Niente da fare per diversi giorni, tant’è che era stato necessario l’intervento di diversi enti, istituzioni e fondazioni benefiche. Tutti insieme, nelle ore successive alla sparizione, avevano ripetutamente pubblicato gli appelli lanciati dall’ufficio dello sceriffo della Contea di Buckingham. “Aiutateci a trovare questo bambino di sei anni, con autismo non verbale. L’ultima volta che è stato visto indossava pantaloni grigi e una maglietta verde e blu”, diceva l’annuncio.

La tragica notizia arriva però il giorno dopo: le ricerche si interrompono quando qualcuno ritrova il corpo senza vita di Landon.





Erano le 5.30 di lunedì mattina: Landon Raber è morto annegato in un laghetto non distante da casa. Ora naturalmente tutta la comunità in cui viveva la famiglia, si stringe intorno al dolore dei genitori di Landon, Cynthia e Jason. “Quanto accaduto è una grande tragedia, tutti noi, come comunità, piangiamo questa perdita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato agli sforzi delle ricerche, compresi i vigili del fuoco e i residenti che si sono attivati per darci una mano” – ha detto lo sceriffo, William G. Kidd Jr., in una nota.

La stessa è stata poi riportata anche dalla CBS: “Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti voi. Io, come tutta la comunità, rivolgo i miei pensieri e le mie preghiere alla famiglia del bambino, per la loro dolorosa perdita”. Poco dopo anche il gran cuore dei volontari e dei vigili del fuoco ha spinto i due enti locali a dedicare un pensiero al piccolo.

Landon Raber (6yo), otherwise known as Waldy, wandered away from a family gathering yesterday. Search crews began looking for him right away. Unfortunately he drowned in a small pond on the property. 🥺

Un fatto di certo non isolato: quasi la metà dei piccoli con questi disturbi, perdono il contatto con l’ambiente esterno e finiscono per perdersi. Un sondaggio ha rivelato che il 49% delle famiglie con bambini autistici ha avuto almeno una volta la drammatica esperienza della scomparsa.