Sta facendo molto rumore la storia di una coppia, duratura da anni. Parliamo di Zoe Grey e del suo partner Matt, che hanno annunciato di aver preso una decisione importante sul loro rapporto, non condivisa da moltissima gente. Però loro hanno voglia di parlarne apertamente, proprio per evitare che possa rimanere per sempre un tabù. Le loro dichiarazioni hanno fatto il giro del mondo in poche ore e hanno aperto un vero e proprio dibattito tra le persone.

Dunque, questa coppia composta da Zoe Grey e Matt ha rispettivamente 31 e 36 anni e ha anche concepito ben quattro figli. Hanno avuto non pochi problemi nella loro relazione, con tradimenti da parte di lui, quindi sono arrivati a fare una scelta drastica ma che per loro si è rivelata molto efficace. Ne hanno parlato con i giornalisti del Mirror, che hanno quindi voluto sentire le loro ragioni su questa loro teoria. Vediamo cosa hanno fatto sapere.

Coppia Zoe Grey e Matt: la drastica decisione per restare insieme

La coppia Zoe Grey-Matt ha annunciato di essere aperta e quindi non hanno problemi ad andare entrambi a letto con altre persone. Lui, che lavorava come soldato, è stato più volte infedele e quindi hanno fatto questa scelta. Queste le loro parole: “Dormire con altre persone ha eliminato tutte le ansie e le paure legate a un possibile tradimento. Viviamo una relazione completamente diversa da quelle che abbiamo vissuto in precedenza, ma non siamo mai stati così felici prima d’ora. Tra noi, sembra assurdo, ma la fiducia è alle stelle e la nostra connessione è così forte che la nostra relazione è diventata molto più solida”.

E poi Zoe e Grey hanno ammesso di prendere parte ad incontri scambisti, come rivelato al Mirror: “Finalmente siamo aperti e onesti al 100% l’uno con l’altra e questo ci ha avvicinati molto. Stiamo vivendo una relazione straordinaria, fondata sulla comunicazione. Ed è una cosa che consigliamo a tutti, perché solo così uno può aprirsi del tutto con il proprio compagno, mostrando realmente la sua natura. Ci attaccano e ci dicono che, in realtà, non ci amiamo affatto se abbiamo bisogno di andare a letto con altre persone”.

Molte persone li hanno attaccati, dicendo ad esempio frasi del tipo: “Ma è uno schifo”, “Non si vive così”, “Avete 4 figli, che immorali”. Ma loro non hanno intenzione di fare passi indietro e continueranno a vivere in questo modo.