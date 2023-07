Divorzio di un’altra coppia vip, la notizia fa il giro del web alla velocità della luce. Una vera e propria doccia fredda dopo la bellezza di 6 anni di matrimonio e due figli. Purtroppo anche le favole più belle sembrano essere destinate a finire, il motivo? Ebbene, sembra che la motivazione del terzo incomodo tra i due sia tra le plausibili cause che hanno portato alla separazione. In ogni caso l’annuncio del divorzio è sopraggiunto attraverso un comunicato ufficiale quindi questa al momento sembra essere l’unica certezza.

Divorzio tra Ricky Martin e Jwan Yosef. La notizia arriva attraverso i social ufficiali: “Dopo una attenta riflessione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità verso noi stessi e i nostri figli, onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia in questi anni meravigliosi” e ancora: “il nostro desiderio è ora quello di continuare a vivere la giusta dinamica famigliare e un rapporto orientato alla nostra genuina amicizia, mentre condividiamo la crescita dei nostri figli”.

Divorzio tra Ricky Martin e Jwan Yosef. La ‘bomba’ sul tradimento: fuori il nome del ‘terzo incomodo’

Ed ecco che a questo punto entra in scena il terzo incomodo, anzi due. Da un lato le voci di corridoio affermano che sarebbe stato Ricky Martin a tradire il marito con un 25enne di nome Max Barz. Ma come spesso accade nel mondo del gossip, le indiscrezioni non fanno che mettere ulteriore carne a cuocere su una brace già ababstanza rovente. Fuori, dunque, un secondo nome, o meglio una seconda ipotesi sul probabile tradimento del cantante a scapito del marito.

Trattasi di Santiago Elissalt, uomo di 30 anni originario di Mar del Plata. La notizia sarebbe trapelata tra le colonne del quotidiano locale argentino Clarín dove viene anche riportata l’occasione in cui i due si sarebbero conosciuti per la prima volta. Stando a quanto riferito sulla testata, Ricky Martin si trovava a Mendoza lo scorso febbraio per un concerto. A fare le presentazioni proprio Jwan Josef, poi da quel momento ipotetici messaggi inviati in privato avrebbero acceso la passione.

Ma il quotidiano locale gira il coltello nella piaga rivelando che i due abbiano trascorso alcuni momenti insieme prima e dopo lo show di Mendoza. Insomma, la situazione sembra aver preso una piega del tutto inaspettata. Al cuor non si comanda, verrebbe da pensare. Ma resta pur vero che la notizia gira intorno a vuoto, posto che di ipotesi si stia trattando. La verità saranno i diretti interessati a rivelarla, laddove lo riterranno opportuno.