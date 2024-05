“Ragazze, fate molta attenzione…”. A distanza di 12 anni dalla grave infezione a causa della quale stava quasi per morire, la famosa modella ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la terribile storia che l’ha vista protagonista. Una vicenda terribile: infatti a seguito di quanto le è accaduto i medici hanno dovuto amputarle entrambe le gambe, una subito, l’altra a distanza di qualche anno.

La donna all’epoca dei fatti aveva solo 24 anni. Quando si è sentita male stava fuori casa con gli amici: “Avevo molto caldo – ha detto -. A quel punto mi stava venendo la febbre a 41,5°C, quindi volevo togliermi tutti i vestiti. Il mio cane mi saltava addosso ferocemente e mi abbaiava. Sapeva che qualcosa non andava. Il mio corpo si stava spegnendo”.

Lei si chiama Karen Wasser, originaria degli Stati Uniti. “Lauren Wasser è sopravvissuta a un batterio che si è introdotto nel suo corpo grazie a un assorbente interno”, scrive Legg.it. Che aggiunge: “Ha rischiato di morire per l’utilizzo dei tamponi durante le mestruazioni. La ragazza li aveva usati come scritto sulla confezione ma dopo poche ore ha avvertito uno strano malessere. Aveva comunque deciso di uscire con gli amici quel pomeriggio, che però si sono accorti che Lauren son stava bene e le hanno consigliato di tornare a casa per riposarsi”.

La ragazza quindi è tornata a casa. Ma la situazione lì è peggiorata. Nell’abitazione non c’era nessuno. Quando i genitori della ragazza sono arrivati lei era con il viso sul pavimento, quasi morta. Portata di corsa in ospedale, i medici dissero in un primo momento che non sarebbe sopravvissuta.

In poche ore, riporta sempre Leggo, il corpo di Luren era passato dal manifestare sintomi simil-influenzali alla decomposizione: i tessuti stavano iniziando a deteriorarsi e i reni erano compromessi. “Non riuscivano a capire perché una giovane e sana ragazza di 24 anni stesse morendo”, ha detto. I medici hanno dovuto amputarle una gamba sotto il ginocchio. “La mia vita, nel giro di un solo giorno, è completamente cambiata e non potevo tornare indietro”. Nel 2018, la modella ha dovuto rinunciare anche all’altro arto a causa di un dolore continuo che non le permetteva più di camminare.

Lauren oggi cammina grazie a due protesi d’oro e sfila per famose case di moda. Ma da allora fa divulgazione su questa condizione. Sui suoi canali social insegna che “nessuno è invincibile”.