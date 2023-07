Almeno due persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite dopo che ieri sera è crollato un tratto di un cavalcavia in costruzione nel distretto di Lat Krabang a Bangkok. Una sezione di 500 m del cavalcavia sopraelevato è crollata sulla strada sottostante intorno alle 18:00 di lunedì. L‘incidente è avvenuto intorno alle 18 in un cantiere del ponte sopraelevato Lat Krabang all’incrocio di fronte al Lotus Department Store, filiale di Lat Krabang, lungo Luang Phaeng Road

Una sezione del ponte in cemento sopraelevato, alto 20 metri, è caduta insieme alla sua trave portante sulla strada, danneggiando diverse auto e autobus e causando pesanti ingorghi di traffico, ha detto Wisanu dopo aver ispezionato il luogo dell’incidente lunedì intorno alle 20:00. Secondo quanto riferito, un operaio è stato ucciso dalla caduta del ponte, mentre altri otto sono rimasti feriti e sono stati portati d’urgenza in ospedale.

Quattro feriti sono in condizioni critiche, ha detto il vice governatore. Wisanu ha aggiunto che i funzionari della città stanno indagando sulla causa dell’incidente, ma sospettano che la struttura sia crollata a causa di un malfunzionamento della gru.Ha aggiunto che la costruzione del ponte che attraversa l’intersezione On Nut – Lat Krabang era iniziata nel 2021 ed era originariamente prevista per il completamento nell’agosto di quest’anno.

Questo è stato successivamente rinviato a dicembre a causa della situazione Covid-19. Il governatore di Bangkok Chadchart Sittipunt ha visitato il luogo dell’incidente la scorsa notte, esortando i soccorritori a trovare eventuali feriti e dispersi che potrebbero essere rimasti intrappolati sotto la struttura in cemento. Ha anche esortato le persone che sospettano che i loro parenti possano essere scomparsi a chiamare i numeri di emergenza.

Bangkok, Thailand — Overpass collapse during renovation. pic.twitter.com/fgCTFOc6Kp — Adele Beranic k. (@beranic_k) July 10, 2023

Il direttore dell’ufficio distrettuale di Lat Krabang Chatchaya Kamjan ha detto che la prima vittima è stata uccisa all’istante quando il segmento è crollato. L’area intorno all’incrocio sarà chiusa per 3-4 giorni per consentire ai funzionari di trovare altre potenziali vittime e indagare sulla causa dell’incidente. Foto e video circolati sui social media hanno mostrato il ponte crollato e i veicoli schiacciati sotto.