Dramma al parco giochi, la scoperta choc della mamma. Doveva essere un pomeriggio di spensieratezza e divertimento per i bambini, poi purtroppo a scoprire tutto è stata la mamma della coppia di fratellini, purtroppo però era già troppo tardi: “Siamo andati al parco molto presto, eravamo i primi e ho lasciato i piccoli giocare da soli”, inizia così il racconto della mamma rimasta sconvolta nel vedere che i suoi due figli, non appena saliti sullo scivolo, hanno riportato gravi lesioni sulla cute, tra bolle e vesciche: “Avevo notato che c’era del liquido sul fondo degli scivoli, ma pensavo fosse acqua piovana”, aggiunge la donna.

Tragedia sfiorata al parco giochi, la scoperta choc della mamma. La vicenda è accaduta presso il parco giochi di una cittadina del Massachussets, negli Stati Uniti. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che proprio in un luogo di divertimento per bambini, qualcuno potesse cospargere del liquido corrosivo sui giochi che entrano a stretto contatto con i piccoli frequentatori dell’area ludica. Eppure, tutto sembra poter accadere. I due bambini, dopo aver giocato sullo scivolo, hanno iniziato ad avvertire fastidi all’epidermide fino a quando sono comparse delle vere e proprie lesioni cutanee.

Tragedia sfiorata al parco giochi, la scoperta choc della mamma: “Quel liquido non è acqua…”

“Il mio bambino di un anno ha iniziato a piangere. È stato allora che ho capito che quel liquido non era acqua”. Infatti solo in un secondo momento ci si è resi conto che il liquido in questione altro non era se non acido muriatico. La sostanza è utilizzata come disinfettante per la piscina. Dopo la vicenda che ha sfiorato la tragedia, gli agenti hanno scoperto svariati flaconi di acido conservati nella sala pompe della struttura “adeguatamente immagazzinati in un’area protetta”. Resta il fatto che i due bambini hanno riportato gravi lesioni da ustione tra bolle e vesciche sparse sul loro corpo.

Ovviamente dopo l’intervento dei soccorsi, gli agenti hanno aperto un fascicolo di indagine per risalire all’autore del gesto. Qualcuno sembra aver scosparso di sostanza i giochi utilizzati dai bambini nel parco giochi. Gli agenti vagliano diverse ipotesi: il gesto è stato intenzionale? Proseguono dunque le ricerche per approfondire il caso che ha messo in allarme nel giro di poco tutti i presenti che hanno assistito alla scena, tra pianti di dolore dei bimbi e preoccupazione di una madre, Ashley Thielen, rimasta incredula dopo aver scoperto che a corrodere la pelle dei figli fosse purtroppo acido muriatico, sostanza altamente nociva e tossica.

Non appena la donna ha lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi sia gli agenti del dipartimento di polizia locale, che le squadre dei vigili del fuoco e dell’amministrazione comunale. Come si apprende in una nota diffusa dopo la scoperta choc degli agenti: “È stato fatto un grande sforzo per entrare in questo spazio. Sospettiamo che gli autori possano aver subito ustioni da acido alle mani o alle braccia e che i loro vestiti possano avere segni del contatto con l’acido”.