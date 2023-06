Choc sulle montagne russe, panico tra la gente. Una storia che ha dell’incredibile e che nel giro di poco tempo ha già fatto il giro del web. L’imprevisto è accaduto in seguito a un black out sopraggiunto proprio nel momento sbagliato: 30 minuti di preoccupazione non solo tra i passeggeri saliti a bordo delle montagne russe, ma anche tra chi ha assistito alla scena restando con il fiato sospeso. Dopo aver lanciato l’allarme, gli addetti ai lavori e soccorsi hanno prontamente riportato la situazione alla normalità.

Passeggeri fermi a testa giù sulla montagna russa. L’incredibile storia è avvenuta in Cina, ovvero presso il Nandaihe International Amusement Center di Qinhuangdao, nella provincia di Hebei il 6 giugno. Doveva essere un momento di puro divertimento e adrenalina tra gli 11 visitatori saliti a bordo del mezzo, ma purtroppo è sopraggiunto l’imprevisto in seguito a un blackout che ha fatto fermare tutto, giochi inclusi ovviamente.

Passeggeri fermi a testa giù sulla montagna russa: è successo durante il “giro della morte”

Per loro sfortuna, gli 11 visitatori proprio in quel momento si sono ritrovati in alto e bloccati a testa in giù. Infatti la giostra stava eseguendo il cosiddetto “giro della morte” a 360° prima del blackout. Ovviamente dal basso anche altri visitatori del parco giochi hanno assistito alla scena e nel giro di poco tempo la storia era già diventata una notizia choc. Panico e preoccupazione generalizzata hanno regnato per i 30 minuti prima che i soccorsi ripristinassero la situazione nella normalità.

Quella che doveva essere un’esperienza divertente si è dunque trasformata in un momento psicologicamente devastante soprattutto per chi ha vissuto quei 30 interminabili minuti a testa in giù. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e non sono stati registrati feriti. Al contempo, i responsabili e proprietari del parco hanno ovviamente presentato le loro scuse: l’inconveniente non è comunque dipeso da un’inefficienza della struttura ma appunto per in imprevedibile blackout.

A roller coaster in Qinhuangdao suddenly lost power and many tourists were suspended upside down in the air on June 6.#China #Hebei #Qinhuangdao pic.twitter.com/lPtqk6RnD5 — Spotlight on China (@spotlightoncn) June 8, 2023

Correva il mese del luglio del 2022 quando in Danimarca, e precisamente presso il parco divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen, una ragazza di 14 anni ha perso la vita. La tragedia è avvenuta in seguito al distacco dell’ultima carrozza delle montagne russe dove la giovane è salita. A raccontarlo è direttamente il direttore del parco a tema Henrik Ragborg Olsen all’emittente Tv2. “Si è staccata la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno”, ha aggiunto. Poco dopo, i vigili del fuoco hanno liberato le persone rimaste intrappolate sulla giostra dopo l’incidente.