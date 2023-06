Dichiarata morta si risveglia al suo funerale. È questa l’incredibile vicenda che ha lasciato mezzo mondo senza parole. Siamo in Ecuador, qui una donna anziana era stata dichiarata deceduta ma era più viva che mai. La donna, dopo aver avvertito un malore, è stata portata in ospedale e da qui un medico ha avvertito i parenti che l’anziana non aveva risposto alle cure e alle manovre di rianimazione ed è stata dichiarata clinicamente morta. A questo punto la famiglia ha organizzato il funerale e proprio durante la funzione la signora in questione è tornata a respirare normalmente. Chiaramente la comunità che era presente in chiesa ha gridato al miracolo, ma c’è poco di magico in tutto ciò.

C’è persino un video che conferma tutto ciò. Si tratta di un filmato pubblicato su Twitter che mostra Bella Montoya, 76 anni, all’interno di una cassa da morto aperta ed evidentemente viva. La donna respira a fatica ed è assistita da due uomini che hanno cercato subito di stabilizzarla. A raccontare la vicenda alla stampa è il figlio della signora Bella: “Mia madre è sotto ossigeno. Il suo cuore è stabile”.





Dichiarata morta si risveglia al suo funerale

E ancora: “Il dottore le ha pizzicato la mano e lei ha reagito. Voglio che sia viva e al mio fianco”. La signora Montoya è stata dichiarata da un medico nel nosocomio di Babahoyo, in Ecuador, venerdì scorso. Da quello che riporta il Dipartimento della Salute, la la 76enne era stata ricoverata per un sospetto ictus e “ha subito un arresto cardiopolmonare”.

A quel punto il medico, che ora è indagato, ha subito tentato le classiche manovre di rianimazione e poco dopo “il medico di turno ne ha confermato il decesso”. A riferirlo è il ministero della salute ecuadoregna. Ora, sempre per ordine dell’ente, è stato costituito un comitato tecnico-scientifico incaricato di “analizzare a fondo questo caso” e naturalmente cercare delle “responsabilità” per quanto successo alla signora Bella Montoya.

🇪🇨 | LO ÚLTIMO: Una mujer que fue declarada muerta por un médico, revivió en pleno velorio ante la mirada de sus familiares en Babahoyo, Ecuador. Inmediatamente fue trasladada al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender. pic.twitter.com/s8k7XzRTCZ — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

“Mi sto lentamente riprendendo da quello che è successo. Ora chiedo solo che la salute di mia madre migliori. Voglio che sia viva e al mio fianco”, ha quindi raccontato il figlio della 76enne. Per il momento non si hanno ulteriori informazioni sullo stato di salute della donna.

