“È successo in un attimo”. Matrimonio choc, 10 morti oltre 20 feriti: la tragedia nel giorno più bello

È pesante il bilancio dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un autobus che trasportava 36 persone a un matrimonio. Gli invitati stavano lasciando il matrimonio di Mitchell Gaffney e Madeleine Edsell a Wandin Valley Estate, una famosa location per matrimoni a Lovedale, nella Hunter Valley del New South Wales, domenica sera, quando si è ribaltato su una rotatoria.

“Sono sicura che puoi condividere con me solo immaginando quanto sia tragico questo, non solo per i primi soccorritori e per tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale, ma certamente sto pensando alle loro famiglie che ne sono colpite”, ha detto il commissario di polizia Karen Webb. Le autorità stanno attualmente svolgendo il “complesso” compito di identificare le vittime e dei passeggeri sull’autobus.

Leggi anche: Matrimonio choc, coppia trovata morta dopo la prima notte. “Perché hanno perso la vita”





Australia, il bus con gli invitati al matrimonio si ribalta: 10 morti e almeno 20 feriti

Dieci persone sono morte mentre molte altre sono rimaste ferite e ricoverate nel vicino ospedale della zona. Tra quesi anche alcuni giocatori della Warrandyte Cricket Club, squadra in cui gioca lo sposo. “Siamo fortunati che i nostri giocatori e partner sopravvivranno a questo incidente e quindi i nostri pensieri e le nostre preghiere si rivolgono a coloro che hanno perso la vita e a coloro che ancora lottano per la vita”, ha detto a NCA NewsWire il presidente Royce Jaksic.

L’autista di autobus di 58 anni è stato portato in ospedale con ferite lievi per una valutazione obbligatoria, ma da allora è stato arrestato e portato alla stazione di polizia di Cessnock. Come detto dieci persone sono state morte e almeno 21 sono state portate in ospedale con diverse ferite. Una di queste è in condizioni critiche.

Il quotidiano Sunrise ha riferito che alcuni passeggeri hanno riportato arti recisi e hanno riportato ferite gravi e potenzialmente letali. Mentre la maggior parte dei pazienti è stata trasportata al John Hunter Hospital, che è dotato delle principali strutture traumatologiche, altri feriti rimasti coinvolti nell’incidente stradale sono stati trasportati anche al Maitland Hospital, al Mater Hospital e al Royal Prince Alfred Hospital di Sydney.