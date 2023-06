Prima notte di nozze finisce in tragedia, la scoperta. Una coppia di sposini giovane e con il desiderio di creare una famiglia e mantenere la promessa d’amore eterno: purtroppo per il 24enne e la 22enne la prima notte di nozze si rivela anche la fine di ogni sogno. Il decesso è sopraggiunto per una causa che si sarebbe potuta evitare e purtroppo davanti al tragico scenario ogni speranza è stata persa. I due innamorati vengono ritrovati privi di vita nella loro stanza di albergo al mattino.

Sposini trovati morti dopo la prima notte di nozze. Addormentandosi non avrebbero mai potuto immaginare di andare incontro alla morte, eppure la tragedia è avvenuta realmente. Le due vittime, Pratap Yadav di 24 anni, e Pushpa Yadav, di 22 anni, avevano proferito il fatidico ‘si’ il 30 maggio. Poi il tanto atteso viaggio di nozze in India che però rappresenterà anche l’epilogo più triste della loro storia d’amore.

Sposini trovati morti dopo la prima notte di nozze: le cause del decesso

Da quanto si apprende, la causa del decesso è stata attribuita alla mancata ventilazione nella stanza d’albergo dove i due stavano trascorrendo la prima notte di nozze. Andati incontro inconsapevolmente a un accumulo di anidride carbonica, i due potrebbero aver accusato difficoltà respiratorie a scapito del sistema cardiovascolare. Pratap e Pushpa muoiono entrambi per arresto cardiaco.

Sarebbe stato questo il risultato dell’autopsia condotta sui corpi delle due vittime e a rivelare la causa che avrebbe portato al decesso è stato il commissario di polizia Prashant Kumar del Bahraich, congiuntamente alle indagini del team di esperti forensi che si è occupato di ispezionare la stanza d’albero rilevando le suddette criticità che avrebbero condottto al triste epilogo della vicenda.

Ma per porre chiarezza ulteriore sulle cause, è stato deciso di sottoporre i cadaveri a ulteriori e più approfondite indagini presso il Lucknow State Laboratory of Forensic Sciences. Lo scopo delle indagini da eseguire sui cadaveri è quello di scartare altre possibili cause di decesso, tra cui la presenza o meno di sostanze presenti nel corpo delle vittime. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sul caso.