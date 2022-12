Tragedia nel villaggio indiano di Mandavi, dove un bambino di 8 anni è caduto in un pozzo artesiano profondo oltre 17 metri. Tanmay Diyawar è caduto mentre stava giocando in campagna, nello stato centrale del Madhya Pradesh, e secondo quanto riportano i quotidiani locali sarebbe intrappolato nel fango.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00 nel villaggio di Mandavi. Tanmay Diyawar stava giocando sul campo quando è caduto nel pozzo, che era stato scavato di recente, ha detto Anil Soni, responsabile della stazione di polizia di Aathner.

Leggi anche: Cade nel pozzo e muore, Fabrizio lascia una compagna. Il suo corpo ripescato dai vigili del fuoco





Tanmay Diyawar, bimbo di 8 anni cade in un pozzo in India

Le operazioni di soccorso, portate avanti da ormai sedici ore, sono iniziate e sono state introdotte macchine movimento terra per scavare l’area e cercare di portare il bambino in salvo. Come confermato Anil Soni, responsabile della stazione di polizia di Aathner, il piccolo sarebbe inciampato nel pozzo, scavato di recente, mentre stava giocando.

Diyawar Tanmay è monitorato tramite una telecamera, con una equipe medica presente sul posto che gli sta fornendo ossigeno. I medici hanno definito le condizioni del piccolo “stabili” ma è una corsa contro il tempo per portarlo in salvo. “Ci vuole più tempo di quanto ci aspettassimo perché ci sono pietre. Abbiamo chiamato una macchina demolitrice di notte per romperle”, ha spiegato il magistrato distrettuale aggiuntivo di Betul (ADM) Shyamendra Jaiswal.

Quella di un bambino caduto in un pozzo in India purtroppo non è una tragedia isolata. L’ultimo episodio risale allo scorso giugno, quando l’undicenne Rahul Sahu è precipitato in un pozzo mentre giocava vicino casa. Per fortuna il piccolo è stato salvato dopo 5 giorni di ricerche e massicce operazioni a cui avevano partecipato oltre 500 persone.