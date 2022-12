Purtroppo la brutta storia è finita in tragedia: il bambino di 8 anni caduto nel pozzo in India è morto. Tutti erano col fiato sospeso, non soltanto nella nazione asiatica ma anche nel resto del mondo, per le sorti del piccolo. Subito dopo l’incidente i soccorsi si erano mobilitati nella speranza di raggiungerlo e salvarlo. Ci hanno impiegato quattro giorni per ritrovarlo, ma quando è stato riportato in superficie la situazione era gravissima e i medici non hanno potuto fare altro che confermare il suo decesso.

A raccontare del bambino di 8 anni caduto nel pozzo in India, e che ora purtroppo è morto, era stato il suo papà come scritto dal sito Fanpage: “Siamo subito accorsi sul posto. Respirava e abbiamo ascoltato la sua voce mentre provavamo a chiamarlo. L’operazione di salvataggio è iniziata alle 18:00 del 6 dicembre”. Sembra che il bimbo si stesse divertendo in compagnia dei suoi amici e della sorella, quando è improvvisamente precipitato nel vuoto. E la sorella aveva subito allertato il genitore.

Il bambino di 8 anni caduto in un pozzo in India è morto

Il ritrovamento del bambino di soli 8 anni, caduto in maniera drammatica in un pozzo in India, si è registrato sabato 10 dicembre. Ma purtroppo è morto, senza nemmeno fare in tempo a raggiungere l’ospedale. A parlare è stato un funzionario della polizia alla Bbc, il quale ha rivelato che quando è stato prelevato dai soccorritori era già non cosciente: “Tutti hanno lottato da quando è caduto nel pozzo”. Sarà adesso l’esame autoptico a svelare le cause della dipartita, avvenuta a distanza di 4 giorni dal tragico incidente.

Il bambino non è deceduto subito, visto che le persone che lo hanno soccorso erano riuscite a parlare con lui in questi giorni. Ma poi col trascorrere prima delle ore e poi dei giorni, le condizioni di Tanmay Sahu, questo il nome della piccola vittima, sono peggiorate gradualmente fino all’esalazione dell’ultimo respiro. Fanpage ha sottolineato che nella nazione indiana ci sono tantissimi incidenti simili perché c’è la presenza di moltissimi pozzi, in particolare nelle zone rurali dello stato dell’Asia meridionale.

I soccorsi avevano affermato nei giorni scorsi, prima del dramma di queste ore: “Ci vuole più tempo di quanto ci aspettassimo perché ci sono pietre. Abbiamo chiamato una macchina demolitrice di notte per romperle”. Ma tutti gli sforzi sono stati inutili.