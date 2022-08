Una storia struggente arriva da Alano di Piave, in provincia di Belluno. Elvio Meneghetti e Irma Rizzotto sono morti a distanza di poche ore l’uno dall’altra. Avevano vissuto un’intera vita insieme e anche quando è giunta la loro fine lo hanno fatto insieme. Come riportato dai siti Leggo e Il Gazzettino, dalla loro unione amorosa erano nati due figli, un maschio e una femmina. Il matrimonio durava addirittura da 67 anni, il cui anniversario era stato festeggiato l’8 gennaio scorso.

Ad Alano di Piave si piange dunque la scomparsa di Elvio Meneghetti e Irma Rizzotto, che sono morti in modo ravvicinato. Lei era in una casa di riposo e il marito tutti i giorni prendeva la sua automobile per recarsi lì e per tenere dunque compagnia alla coniuge. La prima ad andarsene per sempre è stata proprio la donna e lui non è riuscito ad affrontare quel dolore. Il lutto è stato devastante e a poca distanza è deceduto anche l’uomo. Una vicenda che ha commosso un’intera comunità. (Leggi anche “Ha battuto la testa”. Tragedia sulla crociera: 35enne italiano muore davanti agli occhi della fidanzata)





Alano di Piave, Elvio Meneghetti e Irma Rizzotto morti a poche ore di distanza

Lei si trovava dunque in ospizio, ma il coniuge non le aveva mai fatto mancare l’apporto necessario. Ad Alano di Piave Elvio Meneghetti e Irma Rizzotto sono morti lasciando tutti rattristati. La signora è deceduta all’età di 94 anni nella giornata di domenica 21 agosto, poi la sera se n’è andato a 95 anni anche Elvio. Nel giorno di San Valentino di quest’anno si era celebrato qualcosa di meraviglioso nella casa di riposo. Un momento che tutti gli ospiti nonché i diretti interessati non avevano dimenticato.

C’era stata la festa il 14 febbraio, omaggiando proprio Elvio ed Irma. Il 95enne era conosciuto nel paese di Belluno essendo stato un pittore dalle doti straordinarie ed aveva una grande dedizione nei confronti della sua terra di origine, che amava alla follia. E ovviamente è uscita fuori una notizia riguardante l’ultimo saluto alla coppia, che non poteva essere diversa da quella che vi stiamo per scrivere. Un ultimo gesto per far stare assieme per sempre marito e moglie, che si sono amati fino alla fine.

Le esequie della coppia avranno luogo giovedì 25 agosto all’interno della chiesa di Alano di Piave, a partire dalle ore 10. Ovviamente i funerali saranno svolti insieme. Quando il sacerdote avrà concluso la messa in memoria di Elvio Meneghetti e Irma Rizzotto, le rispettive bare saranno trasportate al cimitero per la sepoltura.

“Viva per miracolo”. Come si è salvata Alice, l’amica dei 4 giovanissimi morti in un incidente