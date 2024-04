Terribile incidente a pochi metri da casa, lutto nel mondo dello sport. Non c’è stato niente da fare per il 18enne che stava rientrando a casa in sella al suo scooter. Purtroppo quando era quasi arrivato il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e l’impatto a terra è stato fatale.

Erano circa le 17:45 quando Stefano Diaferio ha avuto l’incidente in via Galileo Ferraris, alle porte della frazione San Graziano di Valeggio sul Mincio, provincia di Verona. Il sinistro è avvenuto a circa 200 metri da casa e non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto sono subito giunti i soccorritori del Suem e l’elicottero di Verona emergenza, ma Stefano è deceduto poco dopo.

Lutto nel ciclismo, l’addio a Stefano degli amici

Stefano Diaferio aveva compiuto i 18 anni da pochi giorni, lo scorso 6 febbraio. Quando i mezzi di soccorso sono arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Difficile al momento fare ipotesi sulla dinamica dell’incidente: il tratto di strada in questione è dritto fino in paese con una leggera curva. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Classe 2006 Stefano era uno degli atleti di maggior talento della società ciclistica Barbieri. La giovane promessa della mountain bike era stato proprio dal suo preparatore atletico prima dell’ultimo tragico viaggio verso casa. I compagni di squadra lo stavano aspettando a Stevenà di Caneva per una gara della categoria juniores. Il numero 24 che avrebbe dovuto spillare alla sua maglia lo ha atteso invano.

Stefano Diaferio, che frequentava il liceo Galileo Galilei, lascia il papà Giuseppe, la mamma Janine e la sorella maggiore Francesca. “Un abbraccio a Beppe e Janine, a Frà, ai nonni, a tutta la famiglia. Ieri è volato in Cielo un Figlio, un Figlio anche Nostro, un Figlio della Sc Barbieri” il messaggio della sua società. Anche il Comitato provinciale Verona FCI gli ha dedicato un messaggio: “Non lo ricorderemo solo come atleta, ma anche come un ragazzo dal cuore d’oro”.

