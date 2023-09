Lutto nel calcio, il giocatore è morto a 22 anni in seguito ad un terribile incidente alle prime luci dell’alba. A quanto si apprende il ragazzo guidava una moto di grossa cilindrata quando sembra averne perso improvvisamente il controllo. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. etnea. La chiamata al 112 è avvenuta poco prima delle 4 di mattina di mercoledì 20 settembre Il suo decesso è avvenuto nel quartiere di San Cristoforo.

Ancora incerte le dinamiche che hanno portato al fatale evento, le autorità stanno raccogliendo testimonianze oculari ed elementi utili per determinare i fatti. Tantissimi, di contro, i messaggi di cordoglio arrivati in ricordo del ragazzo che, nella sua breve vita, ha toccato il cuore i molti.





San Cristoforo, morto in un incidente il 22enne Manuel Puglisi

“Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra. Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi”. Così in un post ha scritto il club etneo sui suoi canali social. Anche il Paternò Calcio ha voluto ricordarlo con un post su Facebook.

“Il Paternò Calcio, incredulo, esprime sincero cordoglio alla famiglia Puglisi. Ciao Manu, un abbraccio vero da parte di tutti noi”. Anche Emanuele Pecorino, suo compagno di squadra nelle giovanili rossazzurre, gli ha voluto dedicare un ricordo, pubblicando una foto dove si vede abbracciato insieme al giovane ragazzo e con scritto: “Così per sempre” .

Secondo Istat, nel 2019 sono morte 2.542 persone in Italia tra i 15 e i 29 anni di età. Gli incidenti stradali sono inclusi nelle cause di morte tra gli “accidenti di trasporto”, una categoria che non include solo i morti in strada, ma anche quelli in incidenti su altri mezzi di trasporto, come le imbarcazioni.