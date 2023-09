Paura per il cantante, ricoverato d’urgenza in ospedale a pochi giorni dall’esibizione sullo stesso palco insieme ad alcuni dei giganti del punk rock. Già dopo quella serata qualcosa sembrava non andare per il verso giusto. Diagnosi che è stata confermata all’ospedale dove il cantante, 43 anni, è stato immediatamente ricoverato e sottoposto ad una lunga serie di controlli. La sua salute, del resto, nel corso degli anni è stata seriamente messa alla prova.

Già nel 2014, infatti, aveva rischiato di morire per un caso di insufficienza epatica e renale provocato da anni di alcolismo. A dare la notizia è stata la moglie. “Abbiamo trascorso tutta la notte al pronto soccorso e ora passeremo un po’di tempo in ospedale. La cosa spaventosa è che il cuore è affaticato e i medici non escludono la possibilità di uno scompenso cardiaco. Ovviamente non è la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere”.





Deryck Whibley, il frontman dei Sum 41 ricoverato per un’infezione

“Ma vederlo di nuovo in ospedale collegato a fili e flebo, mi porta alla mente un sacco di ricordi difficili”. Per fortuna, la situazione del frontman della band canadese Sums 41, Deryck Whibley, sembra evoluta in maniera positiva al punto da essere dimesso dal nosocomio. Racconta ancora la moglie: “Ora è sotto la cura mia e di sua madre che è un’infermiera professionista. La pressione e la tensione sul suo cuore e sui polmoni sono migliorate ed è in grado di respirare senza tanto dolore”.

E ancora: “Non posso dirvi quanto siamo veramente grati per la comunità che ci circonda. Sapevamo di avere sostegno, ma l’effusione di amore per la nostra famiglia è stata assolutamente travolgente e non possiamo iniziare a dire quanto abbia significato per noi e quanto ci abbia aiutato a rimanere positivi durante tutto questo. Deryck dovrà comunque fare molta attenzione perché le sue condizioni sono tutt’altro che ottimali.

Genio e sregolatezza, il cantante ha tradotto nella vita i testi delle sue canzoni. I Sum 41 nel corso degli anni hanno spaziato da canzoni ad alto contenuto sociale a canzoni “spensierate”, canzoni politiche seguite o precedute da altre irriverenti senza soluzione di continuità. Se da un lato, specialmente nei primi album, le tracce esprimono serenità e voglia di divertirsi negli album successivi sviluppano un impegno sociale maggiore, criticando la moderna società nei suoi aspetti più contraddittori.