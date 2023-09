Lutto nella musica, il cantante morto a 83 anni. Con la sua musica l’artista ha fatto innamorare migliaia se non milioni di adolescenti e non solo, in tutto il mondo. La morte dell’uomo è stata confermata domenica attraverso una dichiarazione sulla pagina Facebook ufficiale della sua storica band. “Siamo rattristati nel riferire che il nostro amico è morto ieri sera, riposa in pace. Vivrà nei nostri cuori e nella musica che ha scritto così brillantemente”.

Il famoso cantante lascia la moglie Heidi, la figlia Sasha, il genero e due nipoti. Grande apprensione nel mondo della discografia e della musica. Il suo contributo negli anni ’60 è stato a dir poco fondamentale e tantissimi, colleghi e fan, hanno deciso di esprimere il proprio cordoglio per la morte di questo grande artista che aveva però raggiunto la veneranda età di 83 anni.

Parliamo chiaramente di Terry Kirkman, membro fondatore del gruppo folk-rock degli anni ’60 The Association. Kirkman è nato il 12 dicembre 1939 a Salina, Kan. Nel 1965, ha formato The Association a Los Angeles insieme a Jules Gary Alexander, Russ Giguere, Ted Bluechel Jr., Brian Cole e Bob Page, che è stato rapidamente sostituito da Jim Yester.

Il gruppo era formato da un grande ensemble di cantanti e strumentisti noti per le loro intricate armonie vocali. The Association pubblicò il loro album di debutto “And Then… Along Comes the Association” nel 1966, contenente successi come “Cherish” e “Along Comes Mary”. Altri album includono “Renaissance”, “Insight Out”, “Birthday” e “Stop Your Motor”. Terry Kirkman ha scritto una serie di canzoni per The Association, tra cui “Cherish”, Everything That Touches You”, “Requiem for the Masses” e “Six Man Band”.

La band è stata nominata per sei Grammy Awards, di cui tre per “Cherish”: performance di un gruppo rock and roll contemporaneo, performance di un gruppo vocale e registrazione rock and roll contemporaneo. Terry Kirkman lasciò originariamente The Association nel 1972. Tornò quando la band si riformò nel 1979 e se ne andò di nuovo nel 1984.

