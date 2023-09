Si chiama Lorenzo, è nato nel 1998 e, sin da piccolo, ha condiviso l’amore per la musica con il padre. Lenny, questo è il suo nome d’arte e come viene chiamato da amici e parenti, è infatti un batterista affermato e ha suonato anche in alcuni album del padre, che in questi giorni esce con il suo quattordicesimo album “Dedicato a noi”.

Per la prima volta Lorenzo sarà batterista ufficiale di tutti i brani registrati. “Lenny sta suonando la batteria in ognuno dei pezzi in cui stiamo mettendo le mani. Ha un orecchio migliore del mio e suona ogni strumento con un talento naturale. Inoltre nel gruppo di lavoro in studio è come se ci fosse stato da sempre”, ha detto l’orgoglioso papà.

Lorenzo Ligabue, chi è il figlio di Luciano Ligabue

Lorenzo è il figlio di Luciano Ligabue e il musicista, molto attivo sui social, pubblica spesso foto e video delle sue esibizioni insieme al figlio Lenny. In occasione dell’uscita dell’album, Luciano Ligabue ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato com’è stato lavorare con il figlio. “Non l’ho proposto io – ha rivelato Luciano -, sarei stato in imbarazzo… Il produttore Fabrizio Barbacci ha detto che sarebbe stato perfetto per questo album. Mi ha inorgoglito, ma soprattutto questa collaborazione è sfociata in qualcosa di bello dal punto di vista personale”.

L’album “DEDICATO A NOI” contiene undici tracce uniche che affrontano temi profondi e toccanti. Alcuni dei titoli delle canzoni includono “Così come sei,” “La parola ‘amore’,” “La metà della mela,” e “Quel tanto che basta.” Queste canzoni sono l’opera di Ligabue, che ha scritto sia i testi che le musiche. “C’è stato molto tempo per parlare di cosa ci fosse dietro queste canzoni. Lenny non mi aveva mai conosciuto così bene personalmente”, ha detto ancora Luciano Ligabue.

L’artista è orgoglioso del figlio e parlando delle possibili critiche ha aggiunto “ha le spalle forti. Mi preoccupa di più che voglia fare il produttore continuando a vivere a Correggio”. Lorenzo Ligabue è nato dal primo matrimonio dell’artista con Donatella Messori. Dalla seconda moglie Barbara Pozzi, il cantante ha avuto la secondogenita Linda.