“Tempo di laurea! Congratulazioni a te”. Il figlio vip ha raggiunto un importante traguardo e la sua famosa mamma, che dà la notizia con tanto di foto sul suo profilo Instagram, non può non definirsi orgogliosa. L’hashtag aggiunto alla didascalia è proprio ‘proud mum’, mamma orgogliosa’, per sottolineare quanto la laurea del primogenito la renda fiera. Il figlio, 21 anni, ha concluso il suo percorso di studi in Scienze Politiche alla Columbia University di New York e lei è subito volata da lui per non perdersi la cerimonia.

Come detto, ha poi condiviso con il suo pubblico social alcune foto scattate proprio nella Grande Mela: lei, il laureato, ovvio, il suo ex compagno, l’attuale marito e la figlia avuta da quest’ultimo. Una bella immagine di famiglia allargata quella di Claudia Bruni. La modella e cantante che si è esibita anche sul palco di Sanremo 2023 è orgogliosissima del primogenito Aurélien.

Leggi anche: “Ma è stupendo!”. 26 anni, bellissimo e da poco single: il figlio vip italiano fa furore. Il papà super famoso è fiero di lui





“Tempo di laurea” per il figlio vip

Il figlio fresco di laurea di Carla Bruni è nato nel 2001 dalla sua relazione con il filosofo e scrittore Raphaël Enthoven, al quale la modella e cantante è stata legata per 7 anni, dal 2000 al 2007. Dal marito Nicolas Sarkozy ha invece avuto Giulia, oggi 10 anni.

Oltre ad aver portato a termine i suoi studi, il primogenito di Carla Bruni sta anche iniziando a muovere i primi passi nel mondo della moda. Aurélien Enthoven ha già fatto il suo debutto in passerella alla sfilata Versace Primavera/Estate 2023 durante la Fashion week milanese.

Anche in quell’occasione era stata mamma Carla Bruni, a cui Aurelién somiglia moltissimo, a mostrare le immagini ai fan. Anche perché nel 1992 lei ha sfilato sulla stessa catwalk e curiosamente indossava un abito rosso. “Trent’anni tra queste due foto – ha scritto su Instagram mostrando le foto a confronto – mio figlio ha sfilato per Versace ieri a Milano, come ho fatto io nel 1992. Una storia di famiglia. Grazie mille carissima Donatella Versace”.