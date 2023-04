Sconcerto nel mondo dello sport. La pallavolista nata a Milano da genitori nigeriani Julia Ituma, 18 anni, è morta a Instanbul nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile. Il corpo della giocatrice dell’Igor Gorgonzola di Novara è stato ritrovato a Instanbul, in Turchia, nella mattinata, intorno alle 5:30. La ragazza era alla sua prima stagione.

Secondo quanto sta trapelando Julia, dopo la sconfitta per 3 a 0 nella gara valevole per la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Eczacibasi, avrebbe camminato a lungo nei corridoi dell’albergo in cui si trovava con la squadra. Poi il volo da una finestra dell’edificio. E la scoperta da parte dei dipendenti dell’hotel.

La morte di Julia Ituma: cosa è successo

Dopo la gara di andata vinta per 3 a 1 l’Igor Novara ha perso per 3 a 1 ed è uscita dalla Champions League di pallavolo. Nella notte, come raccontato dal Corriere della Sera, Julia Ituma, che milita anche nella nazionale azzurra Juniores, è deceduta dopo essere caduta da una finestra al sesto piano: “Il suo corpo è stato ritrovato intorno alle 5.30 di stamattina ai piedi dell’albergo da alcuni dipendenti che avevano notato inizialmente solo un paio di scarpe. Immediato l’intervento dei paramedici che hanno constatato il decesso e della polizia che ha avviato le indagini”.

Un metro e 92 centimetri di altezza, fisico possente e tutta una carriera e una vita davanti. Julia Ituma non c’è più e oggi a piangere sono in tantissimi. “Igor Volley – fa sapere in un comunicato la sua squadra – comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca. Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini”.

Anche il ministero degli Esteri italiano è intervenuto sulla vicenda: “Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali”.

L’ultimo aggiornamento: “Si è appreso che Julia Ituma si è suicidata gettandosi dalla stanza al sesto piano dell’hotel – scrive il sito del quotidiano turco Hurryet – mentre le indagini sull’incidente sono in corso, dalle registrazioni della telecamera è emerso” che la diciottenne “si è suicidata nella notte”.

