Sport in lutto per la prematura scomparsa del campione. Secondo quanto riportano i quotidiani locali. il giovane è morto in seguito a un incidente stradale. L’incidente è avvenuto precisamente a Pogliano Milanese, nella Città metropolitana di Milano, a mezzogiorno di venerdì 17 marzo.

Il campione era in sella alla sua moto, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine ha perso il controllo del mezzo. Il giovane è caduto sull’asfalto e le persone che hanno assistito all’incidente stradale hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118.

Incidente stradale, morto il campione Iuri Lapicus: aveva 27 anni

Come detto, Iuri Lapicus, 27 anni, ha perso il controllo della moto su cui viaggiava cadendo per terra. I soccorsi chiamati dai testimoni oculati dell’incidente stradale sono arrivati quasi subito. Il lottatore è stato stabilizzato sul posto e trasportato al Niguarda in elicottero, dove è stato ricoverato in codice rosso. Purtroppo dopo tre giorni di coma, non ce l’ha fatta.

Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente stradale. Per il 27enne non c’è stato niente da fare e la sua morte è stata dichiarata lunedì 20 marzo. Iuri Lapicus era noto campione di arti marziali miste (Mma) con alle spalle 16 incontri da professionista di cui 14 vinti. Nato in Moldavia ma italiano d’adozione, in carriera aveva disputato 16 incontri da professionista vincendo i primi 14. Incontri vinti prima del limite, quattro per k.o. e 10 per sottomissione; di questi 14, ben 13 al primo round.

Nel 2019 era entrato in ONE Championship, una delle più importanti promotion di Mma, Kickboxing e Muay Thai. Iuri Lapicus è uno dei soli tre italiani ad aver combattuto per il titolo in una top promotion mondiale insieme a Marvin Vettori in Ufc e ad Alessio Sakara in Bellator. Lo sportivo Giorgio Petrosyan ha pubblicato una foto insieme a lui e gli ha dedicato un pensiero: “Ti voglio ricordare così. Rip”.