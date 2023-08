Lutto nel mondo della tv e dello sport. Il grande artista è morto a soli 36 anni ed è stato proprio un suo amico e collega a raccontare cosa è successo e a dare il triste annuncio. L’uomo infatti era da qualche mese fuori dai radar per un problema di salute rivelato solo dopo la sua morte. “Ho sempre avuto un enorme rispetto e amore per lui e per la famiglia”, ha scritto giovedì Dwayne “The Rock” Johnson su X.

Paul Michael Levesque, meglio conosciuto come Triple H, ha scritto sui social: “Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer della WWE Mike Rotunda (il padre dell’uomo) che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famiglia WWE Windham Rotunda – noto anche come Bray Wyatt – è morto improvvisamente nella giornata di oggi” si legge nel post. Triple H ha poi chiesto di rispettare la privacy dei cari del wrestler: “I nostri pensieri sono con la sua famiglia e chiediamo a tutti di rispettare la loro privacy in questo momento”.





Lutto nel mondo della tv e dello sport

Sempre The Rock invece scriverà poco dopo: “Mi è piaciuto molto la sua presenza, i promo, il lavoro sul ring e il legame con l’universo della WWE. Un personaggio davvero unico, interessante e raro, difficile da creare nel nostro pazzo mondo del wrestling.” La star della WWE Bray Wyatt, nota per essere una delle menti più creative del wrestling professionistico che ha oltrepassato i confini con personaggi innovativi, è morto giovedì all’età di 36 anni.

Su Twitter il giornalista Sean Ross Sapp di Fightful.com ha ha poi fatto sapere le cause del decesso: “Mi è stato dato il permesso di rivelare che all’inizio di quest’anno Windham Rotunda (Bray Wyatt) ha contratto il Covid e che questo gli aveva provocato un problema cardiaco” si legge nel tweet. Rotunda proveniva da una famiglia di wrestling.

I was given permission to reveal that earlier this year Windham Rotunda (Bray Wyatt) got COVID that exacerbated a heart issues.



There was a lot of positive progress towards a return and his recovery. Unfortunately today he suffered a heart attack and passed away. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) August 25, 2023

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

Suo padre Mike ha guadagnato fama in WWE come Irwin R. Schyster, così come in altre promozioni con il suo vero nome o Michael Wallstreet. Lo zio di Rotunda, Barry Windham, è stato uno dei lottatori più apprezzati degli anni ’80 e dell’inizio degli anni ’90 ed ex membro della prestigiosa scuderia Four Horsemen. Anche il fratello di Rotunda, Taylor, lotta per la WWE e in passato ha utilizzato il soprannome di Bo Dallas.

