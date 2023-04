“Lorenzo è morto”. Lutto nello sport italiano, il suo corpo ritrovato dalla Guardia di Finanza

Lutto nello sport italiano, è morto il famoso scialpinista Lorenzo Holzknecht. L’uomo risulta tra le vittime della terribile slavina che ha sommerso e ucciso alcune persone il 13 aprile 2023. Siamo in Val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Qui una valanga si è staccata intorno alle 14 dal costone di una montagna. Siamo precisamente in zona Tsanteleina, oltre i 3500 metri. La slavina ha sorpreso tutte le persone, esperti del settore, che erano impegnati in un fuoripista. Sportivi esperti quelli che hanno subito la forza e il volere della montagna.

Tra loro l’istruttore del corso Matteo Giglio, 49 anni, che è riuscito a chiamare i soccorsi con un sistema satellitare. L’uomo è rimasto ferito, tuttavia se la caverà. Chi invece non ce l’ha fatta è Lorenzo Holzknecht, 39 anni, valtellinese d’origine. L’uomo era uno sciatore della nazionale: nel suo palmarès un oro (in staffetta nel 2010), un argento e due bronzi ai mondiali, due ori, un argento e un bronzo agli Europei.

È morto il famoso scialpinista Lorenzo Holzknecht

Morto anche Sandro Dublanc, 44 anni. A che lui era un maestro di sci di Champorcher. Terzo a perdere la vita il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Dopo l’allarme di Giglio e il ritrovamento, i corpi esanimi degli sciatori sono stati portati ad Aosta per le solite azioni di riconoscimento. I loro corpi sono stati affidati alla Guardia di Finanza locale.

La zona montana di Tsanteleina si trova al confine tra Italia e Francia e da quello ce è emerso sono stati attivati entrambi gli enti di soccorso. I soccorritori di Italia e Francia allora, hanno raggiunto il posto via terra, perché le condizioni meteo avverse non hanno consentito l’utilizzo dell’elicottero. Qualche ora più tardi le ricerche sono state interrotte per il calare della notte e sono riprese nella mattina del 14 aprile 2023.

Sul posto è arrivato un elicottero del Soccorso alpino valdostano. Poco dopo insieme agli uomini e le donne del Soccorso alpino della Guardia di finanza, sono stati individuati i corpi senza vita dei tre sciatori esperti che nulla hanno potuto contro una slavina di quelle dimensioni.

