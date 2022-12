Sono ore di grande apprensione queste per Gianluca Vialli. L’ex calciatore della Juventus e della Sampdoria è ricoverato a Londra per combattere il tumore che da anni lo sta mettendo a dura prova. Ora è proprio su un letto d’ospedale che Vialli sta giocando la partita più difficile della sua carriera, quella per la vita. Secondo la stampa presente in loco, sembra che familiari e amici non lo lascino mai solo, alternandosi nella clinica londinese. Purtroppo, “le terapie sperimentali tentate tra ottobre e novembre non hanno dato l’effetto sperato”, fanno sapere fonti vicine al dirigente sportivo.

E da quello che riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex bomber della Sampdoria è cosciente ma molto affaticato: “È cosciente, riceve e fa telefonate alle persone più care e tiene accesa la televisione, ma il suo fisico è provato dal cancro e dalle terapie alle quali lo staff medico lo sta sottoponendo. Quando è sveglio, dunque, le parole di conforto dei famigliari e degli amici sono forte le cose più preziose per distrarlo e tirargli su il morale.

Gianluca Vialli, come sta: l’ultimo bollettino medico

E ancora si legge sulla Gazzetta: “Gianluca Vialli sperava di non trovarsi nuovamente di fronte a questa drammatica partita, ma sapeva che un’eventualità del genere era possibile”. Nel frattempo tutta l’Italia si stringe intorno a Vialli. Interviene anche Giorgia Meloni che dice: “Gianluca Vialli è un orgoglio italiano. Un campione dentro e fuori dal campo di gioco”.

E ancora: “Un simbolo dell’Italia che vince, che combatte, che si emoziona per aver raggiunto il sogno di diventare campione d’Europa come quel giorno a Wembley. L’Italia tutta e il governo di questa nazione sono al suo fianco e al fianco della sua famiglia in questo momento così complesso. Forza Gianluca!”, scrive la premier italiana Giorgia Meloni.

Gli juventini si stringono intorno a Vialli: "Uomo vero, vinci questa battaglia" https://t.co/o0CvnqO4iy — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 21, 2022

Anche Federica Pellegrini ha voluto mandare il suo personale saluto a Vialli: “Purtroppo non ho mai avuto l’occasione di conoscere personalmente Gianluca Vialli. Forse ci siamo incrociati in qualche cerimonia di premiazione in questi anni, ma l’ho sempre seguito in televisione perché credo nei guerrieri e credo anche che le persone che soffrono e sanno reagire hanno sempre qualcosa da insegnare e che noi abbiamo molte cose imparare da loro…”.

